Studenti JAMU připravili pro festival Janáček Brno dvě operní jednoaktovky

Mladí divadelníci z Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU) připravili pro festival Janáček Brno večer složený ze dvou nových operních jednoaktovek. Existenciální opera Oh Humanity! reflektuje bezmoc v době válečného konfliktu, komická jednoaktovka Tu je ostrov vychází z apokryfů spisovatele Karla Čapka. Obě studentské opery jsou na programu festivalu 10. a 14. listopadu, budou mít také čtyři reprízy mimo festival, pokaždé v Divadle na Orlí.
Existenciální opera Oh Humanity! vznikla jako reakce na ruskou invazi na Ukrajinu. V režii Elišky Mervartové otevírá téma bezmoci jedince, který uvěřil v iluzi bezpečného a civilizovaného světa. Příběh sleduje vnitřní boj hlavní postavy volně inspirované Pierrem Bezuchovem z románu Vojna a mír a jejího přítele tváří v tvář brutální realitě.
Autorkou hudby je Eunika Pechánková, libreto napsala Bára Viceníková. "Tehdy jsme netušily, že válek ve světě ještě přibude a hlavní obranou se stane lhostejnost. Doufám, že v divácích opera vyvolá myšlenku, aby nezavírali oči před tím, co se kolem nás odehrává," uvedla Viceníková.
Jednoaktovka Tu je ostrov přináší odlehčenější tón v komickém zpracování skladatelky Terezy Konzalové a libretisty Richarda L. Kramára a v režii Isabelle Arce. Děj volně vychází z Čapkovy Knihy apokryfů a zavádí diváky na bájný ostrov vytvořený z PET lahví. Pod dohledem tří Sirén se trosečníci Don Juan, Napoleon a postava inspirovaná Hamletem pokoušejí konfrontovat s vlastními představami.
"Snažili jsme se převést Čapkovo uvažování o alternativních dějinách do zpívaného prožitku alternativní budoucnosti. Celou práci provázela snaha znovu najít naivitu, humor a bezstarostnost ve světě, který nám vnucuje racionalitu, vážnost a úzkost," řekl Kramár.
Obě inscenace doprovodí Janáčkův akademický orchestr. Vznikly v produkci Komorní opery Hudební fakulty JAMU, která dlouhodobě funguje jako tvůrčí platforma propojující studenty hudební a divadelní fakulty. Mladou generaci autorů a interpretů uvádí do profesionálního divadelního provozu.
Festival Janáček Brno potrvá do 17. listopadu. Desátý ročník nabízí kompletní operní dílo brněnského skladatele i symfonické a komorní koncerty. Kulturní akce v minulosti získala dvakrát ocenění International Opera Awards v kategorii Festival roku.