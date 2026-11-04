Studenti stavební fakulty VUT v Brně se zapojí do budování školy v Zambii

Studenti Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně se zapojí do přípravy a budování středoškolského kampusu v zambijské oblasti Kashitu. Děkan fakulty Karel Šuhajda podepsal memorandum o spolupráci se spolkem Přátelé New Renato. Budoucí stavební inženýři tak získají možnost vyzkoušet si odborné znalosti v praxi a přímo v Africe pomoci s rozvojem místní komunity, uvedla tisková mluvčí fakulty Veronika Balko.
Spolupráce umožní vznik specializovaného studentského týmu, jehož členové se zapojí do přípravy technických podkladů, projektování i konstrukčních návrhů. Vybraní studenti pak odcestují do Zambie, kde se budou podílet na stavebních pracích.
"Pro naše studenty je to mimořádná šance ověřit si znalosti a dovednosti v prostředí, které se výrazně liší od toho, co znají z Česka. Zároveň mohou svou odborností přispět k projektu, který má konkrétní smysl a dlouhodobě pozitivní dopad na život místní komunity," uvedl Šuhajda.
Partnerství otevírá studentům také nová témata pro výzkumné a závěrečné práce zaměřené na praktická řešení v prostředí afrického venkova. "Studentské práce se budou zaměřovat na praktické výstupy a jejich kritické hodnocení, aby obstály v reálném prostředí Zambie," řekl garant spolupráce stavební fakulty Martin Tuscher. Součástí partnerství budou i přednášky, semináře a workshopy.
Český spolek Přátelé New Renato dlouhodobě spolupracuje se zambijskou organizací New Renato Community Society na rozvoji vzdělávání a zlepšování životních podmínek. Klíčový projekt výstavby středoškolského kampusu v Kashitu vychází přímo z potřeb zambijské komunity, která stojí za jeho vznikem a bude se podílet i na budoucím fungování školy.
"Vážíme si ochoty fakulty zapojit své studenty i odborníky do projektu. Věříme, že propojení odborných zkušeností, mezioborové spolupráce a místních znalostí pomůže vytvářet inovativní a dlouhodobě udržitelná řešení, která budou odpovídat potřebám místní komunity a přispějí k rozvoji celého regionu," uvedla předsedkyně spolku Anežka Havránková.