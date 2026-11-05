Studenti v Brně chystají na 10. listopadu další protest za veřejnoprávní média

Studentská iniciativa Média nedáme MUNI vyhlásila na úterý 10. listopadu další protest na podporu veřejnoprávních médií. Shromáždění se uskuteční v 16:36 na piazzettě před Janáčkovým divadlem v Brně, vystoupí tam přední osobnosti české kulturní scény, oznámili na instagramu organizátoři. Iniciativa v úterý 3. listopadu uspořádala také pochod na podporu veřejnoprávních médií.
Organizátoři protestu reagují na vládní návrh na zrušení koncesionářských poplatků a převedení financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) pod státní rozpočet. Výzvu k účasti na sociálních sítích zveřejnili se slovy, že ve svém úsilí nesmějí polevit. Ve stejný den se hodlají účastnit protestů v symbolických 16:36 i studenti v Praze na náměstí Republiky.
Připravovaný protest navazuje na akce, které se v Brně uskutečnily v úterý 3. listopadu. Nejprve se stovky studentů shromáždily na Zelném trhu za zpěvu protestsongů a skandování hesla Média nedáme. Průvodem se pak přesunuli na náměstí Svobody na hlavní demonstraci iniciativy Veřejnoprávně, organizovanou stávkujícími zaměstnanci brněnských studií ČT a ČRo.
Úterního shromáždění se účastnilo zhruba 9000 lidí a stalo se jednou z největších protestních akcí v Brně za poslední roky. Požadavky na stažení vládního návrhu a zachování nezávislosti médií na akci podpořili zástupci divadel, bývalá ombudsmanka Anna Šabatová i vedení brněnských vysokých škol. Petici studentů a pedagogů Masarykovy univerzity odmítající zestátnění veřejnoprávních médií podepsalo už přes 5500 lidí.
Vládní plán, který ČT a ČRo zároveň ubere peníze, čelí kritice od opozičních poslanců, ale také od rektorů vysokých škol, od církví, divadel i dalších kulturních institucí. Vládní politici návrh obhajují, odmítají například argument, že změna financování ohrozí nezávislost veřejnoprávních médií.