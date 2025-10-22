Unikátní nabídka pro studenty v Brně. Do velkometrážního bytu jen za pár tisíc

Městu se byty s velkou rozlohou hůře pronajímají jako běžné obecní. „Už dříve jsme je proto začali přetvářet na sdílené bydlení. Dosud jsme se orientovali na seniory, pro které je to příležitost, jak si zachovat soukromí a zároveň mít na dosah společnost,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková (ODS).
„U tohoto bytu jsme ale museli hledat jiné řešení, protože je ve druhém podlaží a nevede do něj výtah, je dostupný pouze po úzkém točitém schodišti. Vytvořit v něm zázemí studentům, pro které je sdílené bydlení běžné, se nabízelo,“ dodala Vaňková.
Čtyřpokojový byt vyjde měsíčně na 96 korun za metr čtvereční (tedy na 11 520 korun), dělit by se o něj měli tři až šest lidí. V případě nejvyššího počtu by každý jeden z nich neplatil ani dva tisíce měsíčně.
„Všem členům skupiny musí být do 30 let a musejí studovat vysokou školu v prezenční formě. O byty se budou hlásit v listopadu, z došlých přihlášek pak nové nájemníky vylosujeme. Do dvou měsíců od nastěhování si budou muset v bytě přihlásit trvalý pobyt. Právě to je pro město zásadní z hlediska rozpočtového určení daní, za každého přihlášeného občana nebo občanku dostává peníze do rozpočtu,“ sdělila Podivinská.
Doufá, že vedle startovacích bytů pro jednotlivce a pro páry bude tohle další krok pro přiblížení obecního bydlení mladým lidem. „Setkáváme se totiž s tím, že o možnostech obecního bydlení, které by jim mohlo do budoucna hodně pomoci vyřešit bytovou situaci a stabilizovat se, vůbec nevědí. Snažíme se to změnit,“ dodala náměstkyně.