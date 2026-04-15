Studentský start-up Citymind pomáhá obcím i úřadům s komunikací pomocí AI

Nástroje založené na umělé inteligenci (AI), které umí elektronicky nebo po telefonu zodpovědět až 86 procent dotazů veřejnosti, nabízí obcím, městům i dalším institucím brněnský start-up Citymind. Založili ho studenti Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity, kteří nápad dostali při studiu. V současnosti spolupracují s více než 70 radnicemi, vysokými školami, institucemi i firmami, řekli dnes zástupci firmy novinářům.
"Nabízíme sadu nástrojů, které využívají AI od chatbota na webové stránky, přes voicebota, který umí odpovídat po telefonu až po AI interní asistentku Auroru, která je určená pro zaměstnance," uvedla vývojářka firmy Citymind Eliška Chylíková.
Inspiraci získali zakladatelé start-upu v roce 2023, kdy je zaujal problém komunikace veřejného sektoru s lidmi. Často se opakující dotazy zbytečně přetěžují úředníky, kteří jsou navíc lidem k dispozici pouze v úředních hodinách.
"Naše nástroje dokážou vyřešit až 86 procent všech dotazů, které lidé například na radnici směřují. Dotazy, s nimiž si AI neví rady, nasměruje na nejvhodnějšího člověka. To představuje zejména obrovskou úsporu času pro úředníky a pro veřejnost zase možnost, obrátit se s dotazem na úřad naprosto kdykoliv 24 hodin denně a sedm dní v týdnu," upřesnil spoluzakladatel start-upu Martin Mikulášek.
Od prvního nápadu do nasazení modelu v první obci uplynulo 14 měsíců. V současnosti studentská společnost zaměstnává osm lidí a má další spolupracovníky na částečný úvazek. Na rozdíl od komerčních AI modelů vychází komunikace asistentů Citymind z reálných dat konkrétní instituce, data jsou navíc zabezpečená.
Kromě nástrojů pro komunikaci s veřejností vyvinuli v Citymind také AI asistentku Auroru, která pomáhá při práci zaměstnancům úřadů či institucí. Pracuje například s dlouhými texty či vyhledává informace v interních zdrojích. V současnosti pracuje Citymind na nasazení svých nástrojů pro celou Mendelovu univerzitu, s Masarykovou univerzitou už spolupracuje. "Naším cílem je být lídrem v začleňování AI do veřejného sektoru v Česku i na Slovensku," doplnil Mikulášek.