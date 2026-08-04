Studie: Návyková porucha se u digitálních technologií týká zlomku populace

I když sociální sítě, hry či on-line nákupy využívá většina dospělých uživatelů internetu, skutečná dlouhodobá návyková porucha se týká jen zlomku populace. Většina lidí digitální technologie používá bez závažných problémů, případně jen s přechodnými obtížemi, zjistili vědci z Masarykovy univerzity. O nové studii informovali ve výzkumné zprávě.
Debaty o digitálních závislostech podle odborníků často vytvářejí dojem, že sociální sítě, videohry, on-line nakupování či pornografie na síti představují masový problém. Studie projektu DigiWELL a Institutu pro psychologický výzkum nabízí střízlivější pohled. Dlouhodobé symptomy odpovídající návykové poruše vykazuje jen několik desetin procenta populace.
Například dlouhodobá porucha spojená s používáním sociálních sítí se týká pouze 0,4 procenta dospělých uživatelů internetu, tedy odhadem necelých 25.000 lidí v ČR. V riziku návykového užívání je 2,4 procenta dospělých uživatelů internetu, tedy skoro 150.000 lidí. U hraní her, sledování pornografie a on-line nakupování jsou čísla ještě nižší.
Výzkumníci sledovali české uživatele internetu ve věku 18 až 59 let opakovaně po dobu jednoho roku. "Je to unikátní přehled o tom, jak často a intenzivně využíváme vyjmenované digitální nástroje a kolik lidí v České republice skutečně čelí rizikům návykových poruch. Výsledky jsou relevantní pro lékaře a psychology, pojišťovny i politiky, a to zejména v kontextu debaty o krizi duševního zdraví a dopadu technologií na zdraví," uvedl psycholog Lukas Blinka z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.
Samotný počet hodin strávených on-line není podle odborníků spolehlivým ukazatelem závislosti. Vyšší riziko sice častěji vykazují lidé, kteří tráví on-line více času, rozhodující však není délka používání, ale ztráta kontroly nad chováním, upřednostňování digitální aktivity před běžným životem a pokračování navzdory negativním důsledkům.
Vyšší riziko návykového užívání se častěji objevuje u mladších dospělých. U her a pornografie jsou ohroženější muži. Studie také potvrdila souvislost mezi intenzivnějším používáním některých digitálních aktivit a nižší životní spokojeností, nelze však zatím říci, že by digitální technologie byly příčinou.
"Zejména více hodin on-line v kuse je sice spojeno s nižší životní spokojeností, ale pro řadu lidí to může být i proto, že mají nějaké obtíže a on-line aktivity jim nabízejí unik. To může být jedno z vysvětlení, proč jsou symptomy návykové poruchy většinou jen dočasné," doplnila výzkumnice Andrea Stašek, která se na studii podílela.