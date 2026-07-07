Studie: Pro vysoké tropické stromy není jejich výška v období sucha problém

Nejvyšší tropické stromy světa, které rostou na ostrově Borneo a měří až 100 metrů, si i přes svoji výšku dokážou v období sucha zajistit spolehlivý přesun vody od kořene až do vrcholků korun. Ukázala to studie publikovaná v mezinárodním vědeckém časopise Science, na níž se podíleli zahraniční výzkumníci spolu s vědci z brněnské Mendelovy univerzity a České zemědělské univerzity (ČZU) v Praze. Dosud se přitom předpokládalo, že pro tyto stromy představuje jejich výška v období s nedostatkem srážek problém. O výsledcích studie dnes informovala Mendelova univerzita v tiskové zprávě.
"Stromy jsou unikátní tím, že dokážou bez vlastní energetické spotřeby dopravovat stovky litrů vody denně z kořenů až do listů proti působení gravitace. Předpokládalo se, že s rostoucí výškou je tento proces stále obtížnější, zejména během sucha. Naše výsledky ale potvrzují, že stromoví obři jsou své výšce výborně přizpůsobeni a transport vody pro ně zatím nepředstavuje limitující faktor," uvedl odborník na ekofyziologii dřevin Roman Plichta z Mendelovy univerzity.
Nejvyšší tropické stromy, které patří do čeledi Dipterocarpaceae neboli dvojkřídláčovité, dominují zachovalým deštným pralesům Bornea. U stromů různých velikostí v malajsijské části Bornea ve státě Sabah měřili vědci od báze kmene až po koruny stromů průměr cév zajišťujících transport vody nebo vlastnosti listů související s odolností vůči vodnímu stresu.
Porovnávali rovněž růst stromů před obdobím sucha, při něm a po jeho skončení v letech 2023 až 2024, kdy oblast zasáhl klimatický jev El Ni?o. Zjistili, že obří stromy v zatím posledním období El Ni?a nezpomalily svůj růst jako stromy menší. "Naopak vykazovaly menší pokles růstu i rychlejší návrat k hodnotám typickým před obdobím sucha," uvedl dendrolog Radim Matula z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU.
Pochopení biologie nejvyšších dřevin má podle vědců přímý dopad na odhady budoucích uhlíkových zásob tropických lesů. Dosavadní klimatické modely předpokládaly, že vysoké stromy budou během sucha nejvíce odumírat. "Naše studie ale ukazuje, že výška nemá negativní vliv na transport vody, což naznačuje nutnost přehodnotit stávající modely dopadů klimatické změny," uvedla odbornice na anatomii dřeva a jedna ze tří hlavních autorů studie Palasiah Jotan z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU.
Podle ekologa Martina Svátka z Mendelovy univerzity jde o první přímý důkaz hydraulické odolnosti nejvyšších tropických stromů a že ani tyto stromy nejsou v období sucha zranitelnější než menší stromy. Nyní bude dle něj potřeba podobný výzkum rozšířit i na další druhy vysokých stromů v jiných částech světa.