Studie:Teenageři v Česku začínají se sexem později, méně často používají kondomy

Teenageři v Česku začínají sexuálně žít později než předchozí generace dospívajících, méně často používají antikoncepci a zejména kondomy. Zjistili to vědci z Institutu pro psychologický výzkum (INPSY) Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (FSS MU), kteří se zapojili do 20 let trvající mezinárodní studie. Studie shromáždila data v šesti vývojových vlnách mezi lety 2002 a 2022 a zapojilo se do ní 20.000 dospívajících, mezi nimi i žáci devátých tříd v Česku. O výsledcích informovala univerzita v tiskové zprávě.
Výzkum vyvrací představu, že by mladí lidé v současnosti začínali se sexem dříve. "Poslední data ukazují, že jen 16,3 procenta dotazovaných patnáctiletých má již sexuální zkušenost. Jde o nejmenší podíl za sledovaných 20 let. U těch, kteří ji mají, dochází k prvnímu pohlavnímu styku nejčastěji právě kolem patnáctého roku," uvedla psycholožka Anna Ševčíková z INPSY. Ve věku první sexuální zkušenosti je velký rozdíl mezi pohlavími. Zatímco sexuální zkušenost uvedlo v dotazníku 13,9 procenta patnáctiletých dívek, u chlapců to bylo 18,7 procenta dotazovaných. Do roku 2018 byl podíl patnáctiletých se sexuální zkušeností u obou pohlaví srovnatelný.
Podle odborníků je důvodem tohoto vývoje proměna životního stylu dospívajících s rostoucím významem digitálních médií. "Trávení času on-line u většiny dospívajících snižuje příležitosti k navazování vztahů v off-line prostředí, u některých však může být on-line sexualita předstupněm sexuální zkušenosti. Zároveň se proměňuje způsob trávení volného času mladých lidí – méně času tráví venku s vrstevníky a ubývá i prostředí, kde by se mohli přirozeně neformálně setkávat," doplnila Ševčíková.
Roli může hrát i přístup rodičů, kteří podporují u svých dětí podle jejich názoru bezpečnější pobyt doma než "nebezpečný" pobyt venku s vrstevníky, ale také pokles konzumace alkoholu, který prokázaly další výzkumy.
"Vlivů je více a je potřeba se na ně dívat komplexně. Například konzumace pornografie u některých může sloužit jako prostředek sexuálního vybití a oddalovat tak sexuální iniciaci. V jiných případech, například i ve spojitosti se sextingem, může sloužit jako urychlovač sexuálního života. Naše data ale ukazují, že ani častá zkušenost dospívajících s on-line sexuálním obsahem, která je u nás v evropském srovnání jedna z nejvyšších, nevede k tomu, že by mladí začínali se sexem dříve," doplnila psycholožka.
Za znepokojivý označují vědci pokles používání antikoncepce u teenagerů obecně a zejména pokles míry používání kondomů. Užívání antikoncepce mezi lety 2014 a 2022 u adolescentů výrazně kleslo z 81,2 procenta na 69,6 procenta. Použití kondomu u posledního pohlavního styku v roce 2014 uvádělo 70,5 procenta patnáctiletých, v roce 2022 to bylo jen 58,4 procenta.