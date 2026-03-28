Studie zmapovala infrastrukturu CHKO Soutok, čeká se růst návštěvnosti

Chráněná krajinná oblast (CHKO) Soutok musí v budoucnu počítat s rostoucí návštěvností a být na ni připravena. Ukázala to studie, kterou si nechala správa oblasti zpracovat. Čidla na sčítání návštěvníků nyní v oblasti nejsou, správci plánují umístění prvních dvou. ČTK to řekl jejich vedoucí Vladan Riedl. CHKO vznikla nařízením vlády loni v červenci jako 27. chráněná krajinná oblast v Česku. Zahrnuje největší komplex lužních lesů v Evropě.
Studie návštěvnické infrastruktury vznikla v loňském roce. Poprvé systematicky zmapovala naučné stezky, odpočívadla, informační tabule i další prvky, které slouží návštěvníkům CHKO. Mnohé z nich byly v minulosti budovány spíše nahodile a bez jednotné koncepce.
Dokument reaguje na rostoucí zájem lidí o pobyt v přírodě. "Že se zvyšuje návštěvnost nejen v chráněných územích, je celorepublikový trend. Nicméně v rámci správy CHKO Soutok jsme se rozhodli tento jev trošku více zkoumat, proto by měly být v letošním nebo v příštím roce instalována čidla na dvě lokality, a to v Kančí oboře a přímo na Pohansku u Soutoku, abychom zjistili, jaký ten trend je," uvedl Riedl.
Ze studie také vyplynulo, že správa CHKO by měla posílit svou roli koordinátora rozvoje infrastruktury a plánovat ji koncepčně ve spolupráci s obcemi a dalšími partnery. Pozornost si podle studie zaslouží především vstupní místa do území, která dnes nepůsobí reprezentativně a neposkytují dostatek informací pro orientaci. Studie také doporučila užší spolupráci s univerzitami, například formou studentských prací zaměřených na konkrétní oblasti. Důležitým bodem je podle ní i sjednocení vizuálního stylu.
CHKO Soutok má rozlohu asi 125 čtverečních kilometrů. Je domovem mnoha druhů rostlin, živočichů a hub. V roce 2018 vědci v oblasti popsali nový druh brouka kožojeda moravského. Žije tam i v Česku nejbohatší populace motýlů nesytek, vzácná můra svlačcová či 80 procent původních druhů ryb. Vyskytuje se v ní také 250 druhů ptáků, například vzácný orel královský. Oblasti se proto říká Moravská Amazonie.