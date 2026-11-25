Studující uměleckých oborů se dlouhodobě potýkají se zvýšeným stresem. Podle výzkumu Národního institutu SYRI však stres není jen reakcí na náročné studijní požadavky, ale souvisí s kulturou uměleckého vzdělávání, která klade důraz na vysoké nasazení a ochotu podřizovat osobní život umění. Autorky studie nepsaná očekávání označují jako skryté kurikulum vytrvalosti. Řešením pro snížení stresu by mělo být transparentní nastavení studijních požadavků a hodnocení, ukázala studie, o které ČTK informoval mluvčí SYRI Jan Pácl.
Skryté kurikulum zahrnuje nepsaná pravidla, očekávání a hodnoty, které studujícím předávají představu, že k uměleckému vzdělávání a profesnímu úspěchu patří schopnost snášet tlak, tvrdou kritiku nebo překračovat vlastní hranice. "Studující se tak neučí pouze uměleckým dovednostem, ale také tomu, jakou míru zátěže by měli zvládat a co všechno musí být ochotni umělecké tvorbě obětovat," uvedla hlavní autorka Barbora Procházková z Univerzity Karlovy.
Studie vychází z 30 rozhovorů se studujícími. Poukazují na institucionální, organizační i mezilidské zdroje stresu. Patří mezi ně očekávání totální oddanosti umění, subjektivní a někdy až ponižující hodnocení, nejasné hranice ve vztazích s pedagogy nebo mezigenerační a hodnotová napětí mezi studujícími a vyučujícími.
Výzkum ukázal, že skryté kurikulum obsahuje řadu vnitřních rozporů. "Protichůdné požadavky mohou u studujících vyvolávat nejistotu ohledně toho, co se od nich očekává a podle jakých kritérií jsou hodnoceni," uvedla spoluautorka Kateřina Zábrodská z Národního institutu SYRI a Psychologického ústavu Akademie věd ČR.
Skryté kurikulum navíc nedopadá na všechny stejně. Například přístup k profesním kontaktům mají někteří z nich jednodušší díky tomu, že vyrůstali v prostředí spjatém s uměním. V lepší pozici jsou také finančně zajištění studující, protože mohou ve volném čase rozvíjet své dovednosti, zatímco ti s méně stabilním zázemím musí pracovat – často mimo svůj obor nebo v noci.
Problémy nelze podle autorek studie řešit jen individuálními opatřeními, jako jsou ombudsmani nebo psychologické poradny. "Především je nutné otevřeně reflektovat nepsaná očekávání vůči studujícím, nastavovat transparentnější pravidla hodnocení a dbát na to, aby kritika umělecké práce nepřecházela do osobní roviny. Nejde o to snižovat náročnost uměleckého vzdělávání, ale rozlišovat mezi nároky, které studující rozvíjejí, a zátěží, která je nepřiměřená nebo škodlivá," uzavřela Procházková.