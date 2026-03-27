Už od oznámení konání Sudetoněmeckých dnů v jihomoravské metropoli se ozývají různé protesty, například z řad komunistů, Klubu českého pohraničí či od představitelů vládní strany SPD. Nelíbí se jim, že by se potomci lidí, z nichž část se postavila na stranu Adolfa Hitlera, měli scházet v Česku.
„To je demokracie, že máme rozdílné názory, je to normální. Nejásám nad nacionalisty a komunisty, ale respektuju je, pokud se pohybují v rámci zákonů, a prosím, aby nás také respektovali,“ řekl předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt.
Podle něj jsou Benešovy dekrety, které v českém prostředí stále vyvolávají vášně, pro sudetské Němce už jen okrajovým tématem, do kterého nechtějí vstupovat.
Posselt také uvedl, že bavorská vláda, která krajanské sdružení dlouhodobě podporuje, přispěla na konání letošních Sudetoněmeckých dnů částkou 850 tisíc eur, v přepočtu necelými 21 miliony korun.
„Ve veřejném prostoru se objevily informace, že na ně bude přispívat i český daňový poplatník, což není pravda. Krajanské sdružení si platí konání samo a naopak tady svoje peníze utratí,“ zdůraznil spoluorganizátor Meetingu Brno Petr Kalousek.
Sudetoněmecké dny začnou ve čtvrtek 21. května vzpomínkou na zavražděné a pronásledované Židy na pátém nástupišti brněnského nádraží. O den později bude program na Moravském náměstí, kde zahrají moravské cimbálové a německé dechové kapely.
V sobotu ráno se účastníci přesunou do Pohořelic, kde se odehraje krátký vzpomínkový akt, a někteří půjdou pěšky do Brna na tradiční pouť smíření.
„Část z nás se přesune autobusy na výstaviště. Předpokládáme, že přijede tisíc, možná dva tisíce účastníků a o víkendu se uskuteční více než stovka drobných kulturních akcí, na výstavišti budou stánky s uměním, knihami a podobně,“ popsal Posselt. Právě v tamním areálu se odehraje hlavní kulturní program.
V neděli je naplánovaná bohoslužba, kterou má sloužit pražský arcibiskup Jan Graubner, odpoledne se uskuteční koncert v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie. „V pondělí ještě uctíme oběti nacismu u Kounicových kolejí a pak se rozjedeme domů,“ doplnil Posselt.
Letošní rok potomci sudetských Němců zvolili proto, že na něj připadá 80. výročí dokončení organizovaného odsunu z Československa. Brno jako místo konání podle Posselta vybrali proto, že jde o město, kde nejen hodně Němců kdysi žilo, ale i proto, že je to město mladé a otevřené.
Sudetoněmecké dny jsou součástí letošního ročníku festivalu Meeting Brno, který má napomáhat porozumění, odstraňování hranic a hledání společných cest. Vznikl před deseti lety jako pokračování Roku smíření. Ten se uskutečnil v roce 2015, kdy tehdejší vedení Brna přijalo Deklaraci smíření jako nastoupení cesty k porozumění mezi Čechy a Němci a jejich společné historie.
„Tehdy jsme našli v Brně odvahu podívat se do tváře temným stránkám minulosti, ušli jsme od té doby kus cesty a přišlo nám přirozené pozvat do Brna naše sudetoněmecké přátele,“ řekl jeden ze zakladatelů festivalu David Macek.
