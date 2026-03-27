Vzpomínka na zavražděné Židy i pouť smíření. Sudetští Němci odhalili brněnský program

Autor: uza, ČTK
  10:02aktualizováno  10:02
Část potomků sudetských Němců vyhnaných po druhé světové válce z Československa v květnu hromadně vykročí na trasu, kterou před osmi desítkami let v opačném směru nuceně absolvovali jejich předci. Společně projdou pouť smíření z Pohořelic do Brna připomínající takzvaný pochod smrti. Akce bude součástí Sudetoněmeckých dnů, které se letos poprvé uskuteční na území Česka, a to v Brně.
Zleva předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt a Čeněk...

Zleva předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt a Čeněk Absolon z regionální hospodářské komory v rozhovoru s novináři před připravovaným sjezdem sudetských Němců. (26. března 2026)

Zleva předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt a Čeněk...
Tiskové setkání s předsedou Sudetoněmeckého krajanského sdružení Berndem...
Zleva zástupci festivalu Meeting Brno Veronika Smyslová, Petr Kalousek a Mojmír...
Zleva předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt a Čeněk...
13 fotografií

Už od oznámení konání Sudetoněmeckých dnů v jihomoravské metropoli se ozývají různé protesty, například z řad komunistů, Klubu českého pohraničí či od představitelů vládní strany SPD. Nelíbí se jim, že by se potomci lidí, z nichž část se postavila na stranu Adolfa Hitlera, měli scházet v Česku.

„To je demokracie, že máme rozdílné názory, je to normální. Nejásám nad nacionalisty a komunisty, ale respektuju je, pokud se pohybují v rámci zákonů, a prosím, aby nás také respektovali,“ řekl předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt.

Podle něj jsou Benešovy dekrety, které v českém prostředí stále vyvolávají vášně, pro sudetské Němce už jen okrajovým tématem, do kterého nechtějí vstupovat.

Zleva předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt a Čeněk Absolon z regionální hospodářské komory v rozhovoru s novináři před připravovaným sjezdem sudetských Němců. (26. března 2026)
Zleva předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt a Čeněk Absolon z regionální hospodářské komory v rozhovoru s novináři před připravovaným sjezdem sudetských Němců. (26. března 2026)
Tiskové setkání s předsedou Sudetoněmeckého krajanského sdružení Berndem Posseltem. Tématem je připravovaný sjezd sudetských Němců, který se v květnu uskuteční v Brně. (26. března 2026)
Zleva zástupci festivalu Meeting Brno Veronika Smyslová, Petr Kalousek a Mojmír Jeřábek z brněnského magistrálu na tiskovém setkání, jehož tématem je připravovaný sjezd sudetských Němců. (26. března 2026)
13 fotografií

Posselt také uvedl, že bavorská vláda, která krajanské sdružení dlouhodobě podporuje, přispěla na konání letošních Sudetoněmeckých dnů částkou 850 tisíc eur, v přepočtu necelými 21 miliony korun.

„Ve veřejném prostoru se objevily informace, že na ně bude přispívat i český daňový poplatník, což není pravda. Krajanské sdružení si platí konání samo a naopak tady svoje peníze utratí,“ zdůraznil spoluorganizátor Meetingu Brno Petr Kalousek.

Sudetoněmecké dny začnou ve čtvrtek 21. května vzpomínkou na zavražděné a pronásledované Židy na pátém nástupišti brněnského nádraží. O den později bude program na Moravském náměstí, kde zahrají moravské cimbálové a německé dechové kapely.

Sjezd sudetských Němců bude příští rok hostit Brno, plán vyvolává kontroverze

V sobotu ráno se účastníci přesunou do Pohořelic, kde se odehraje krátký vzpomínkový akt, a někteří půjdou pěšky do Brna na tradiční pouť smíření.

„Část z nás se přesune autobusy na výstaviště. Předpokládáme, že přijede tisíc, možná dva tisíce účastníků a o víkendu se uskuteční více než stovka drobných kulturních akcí, na výstavišti budou stánky s uměním, knihami a podobně,“ popsal Posselt. Právě v tamním areálu se odehraje hlavní kulturní program.

V neděli je naplánovaná bohoslužba, kterou má sloužit pražský arcibiskup Jan Graubner, odpoledne se uskuteční koncert v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie. „V pondělí ještě uctíme oběti nacismu u Kounicových kolejí a pak se rozjedeme domů,“ doplnil Posselt.

Letošní rok potomci sudetských Němců zvolili proto, že na něj připadá 80. výročí dokončení organizovaného odsunu z Československa. Brno jako místo konání podle Posselta vybrali proto, že jde o město, kde nejen hodně Němců kdysi žilo, ale i proto, že je to město mladé a otevřené.

Žádné smíření, ale provokace. Desítky lidí odmítají sjezd sudetských Němců v Brně

Sudetoněmecké dny jsou součástí letošního ročníku festivalu Meeting Brno, který má napomáhat porozumění, odstraňování hranic a hledání společných cest. Vznikl před deseti lety jako pokračování Roku smíření. Ten se uskutečnil v roce 2015, kdy tehdejší vedení Brna přijalo Deklaraci smíření jako nastoupení cesty k porozumění mezi Čechy a Němci a jejich společné historie.

„Tehdy jsme našli v Brně odvahu podívat se do tváře temným stránkám minulosti, ušli jsme od té doby kus cesty a přišlo nám přirozené pozvat do Brna naše sudetoněmecké přátele,“ řekl jeden ze zakladatelů festivalu David Macek.

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

KVÍZ: Co víte o krasobruslení?

V logu krasobruslařského šampionátu 2026 v Praze jsou trojúhelníky, symbolizují...

Praha se od 24. do 29. března promění v hlavní město krasobruslení. Do metropole dorazí světová špička a k vidění budou třpytivé kostýmy i nervy drásající skoky.Myslíte si, že o tomhle elegantním...

Noc divadel

Turnov

Pravda, absurdita, odvaha. Tak zní letošní téma Noci divadel, do které se poprvé zapojí i turnovské divadlo.

27. března 2026  10:17

Hlavní turistická sezona na zámku Loučeň

27. března 2026  10:15

Rudišův hit ožil v Liberci. Helšuse s Winterbergem pojí svatební hostina

Šaldovo divadlo nastudovalo román Jaroslava Rudiše Winterbergova poslední...

Román Winterbergova poslední cesta spisovatele Jaroslava Rudiše nastudovalo Šaldovo divadlo v Liberci. V hlavní roli se představí Václav Helšus. Premiéra se uskuteční dnes večer v Malém divadle.

27. března 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Elektrowin loni zrecykloval elektrospotřebiče o váze šesti Žižkovských věží

27. března 2026  10:09

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Velikonoce v Křišťálovém údolí

„Výroba je složitá, protože trofej je dlouhá a hodně úzká. Musíme pracovat s...

Nalaďte se na Velikonoce přímo u výrobců. Dva dny otevřených dveří ve sklárnách, ateliérech a muzeích.

27. března 2026  10:08

Vzpomínka na zavražděné Židy i pouť smíření. Sudetští Němci odhalili brněnský program

Zleva předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt a Čeněk...

Část potomků sudetských Němců vyhnaných po druhé světové válce z Československa v květnu hromadně vykročí na trasu, kterou před osmi desítkami let v opačném směru nuceně absolvovali jejich předci....

27. března 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

V Krchlebech na Benešovsku hořel rodinný dům, jeden hasič se popálil

ilustrační snímek

Hasiči dnes časně ráno vyjížděli k požáru rodinného domu v Krchlebech, části obce Křečovice na Benešovsku, vyhlásili druhý stupeň poplachu ze čtyř možných, na...

27. března 2026  8:19,  aktualizováno  8:19

Po více než roce padlo obvinění za smrt policisty na D5, řidičce hrozí až šest let

ilustrační snímek

Bezmála rok a čtvrt po tragické nehodě obvinili kriminalisté třicetiletou řidičku, která smetla autem na dálnici D5 nedaleko Blatnice u Nýřan na Plzeňsku policistu řešícího předchozí havárii a další...

27. března 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Pardubické letiště po deseti letech konečně otevře patro. Víme, co tam bude

Cestující na pardubickém letišti čekající na úterní let na Mallorcu. (3. června...

Letiště v Pardubicích otevře v půlce dubna první patro letištního terminálu. Od roku 2018 fungovalo pro odbavování cestujících jen přízemí budovy, patro zůstávalo nedokončené. Politici se na dostavbě...

27. března 2026  9:52

Společnost Shanghai Electric podporuje globální dekarbonizaci námořní dopravy a realizuje první velkoobjemové tankování biometanolu pro mezinárodní námořní dopravu

27. března 2026  9:47

Čeští krasobruslaři na MS 2026 v Praze: Kdo zabojuje o úspěch před domácím publikem?

Natálie a Filip Taschlerovi při tréninku před mistrovstvím světa.

Světová krasobruslařská špička se tento týden představí na mistrovství světa v Praze 2026. O co nejlepší umístění zabojují také domácí krasobruslaři. Kdo reprezentuje Česko a jaké jsou jejich šance...

27. března 2026  9:45

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny míří světová špička, předvedou se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídne tréninky, krátké programy, volné jízdy a...

27. března 2026  9:43

