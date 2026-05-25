O sudetský sjezd usiluje řada českých měst, řekl Posselt. Prozradil, co jej rozplakalo

Autor: ČTK, iDNES.cz
  12:12
Navzdory protestům byla celková atmosféra sjezdu sudetských Němců v Brně pokojná a nálada srdečná, napsal německý list Süddeutsche Zeitung. Předák Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt řekl bavorské veřejnoprávní stanici BR, že by se akce mohla střídavě konat v Německu a Česku. V řadě českých měst už podle něj místní projevili o pořádání sjezdu zájem. Setkání v Brně dnes po čtyřech dnech skončilo uctěním památky obětí nacismu v Kounicových kolejích.

V příštím roce se podle Posselta sjezd sudetských Němců uskuteční opět v Německu, a to v Norimberku. Zároveň uvedl, že o pořádání některého z příštích sjezdů usiluje „několik českých měst“.

Jako příklad uvedl Cheb, kde podle něj příslušnou občanskou iniciativu vede bývalý starosta města Antonín Jalovec.

Pietní vzpomínkou na zavražděné Čechy a antifašisty z řad dalších národností zakončilo v pondělí dopoledne v Kounicových kolejích Sudetoněmecké krajanské sdružení svůj sjezd v Brně. (25. května 2026)
Pietní vzpomínkou na zavražděné Čechy a antifašisty z řad dalších národností zakončilo v pondělí dopoledne v Kounicových kolejích Sudetoněmecké krajanské sdružení svůj sjezd v Brně. Zúčastnila se i brněnská primátorka Markéta Vaňková. (25. května 2026)
Pietní vzpomínkou na zavražděné Čechy a antifašisty z řad dalších národností zakončilo v pondělí dopoledne v Kounicových kolejích Sudetoněmecké krajanské sdružení svůj sjezd v Brně. Dorazili také odpůrci. (25. května 2026)
Pietní vzpomínkou na zavražděné Čechy a antifašisty z řad dalších národností zakončilo v pondělí dopoledne v Kounicových kolejích Sudetoněmecké krajanské sdružení svůj sjezd v Brně. (25. května 2026)
Pietní vzpomínkou na zavražděné Čechy a antifašisty z řad dalších národností zakončilo v pondělí dopoledne v Kounicových kolejích Sudetoněmecké krajanské sdružení i se svým předákem Berndem Posseltem svůj sjezd v Brně. (25. května 2026)
„Dokázal bych si představit, že v budoucnu se Sudetoněmecký sněm bude konat střídavě v Bavorsku a v České republice,“ podotkl Posselt.

Sjezd v Brně označil nejvyšší představitel sudetských Němců za „skvělý“ a za „jednu velkou oslavu přátelství a smíření“. Posselt ocenil otevřenou debatu o společné kultuře a dějinách Čechů a sudetských Němců, ale i „o strašlivých zločinech nacistů a o zločinu vyhnání“. „Myslím si, že tato široká debata měla velký terapeutický význam,“ dodal.

Za osobní vrchol sjezdu pak Posselt v rozhovoru s BR označil čtvrteční pietu za oběti holokaustu na brněnském hlavním nádraží, na kterém se setkal s Evou Paddockovou a Milenou Grenfell-Bainesovou. Obě patří k dětem, které před hrůzami holokaustu zachránil Nicholas Winton.

„Jedna z nich mi řekla, že přijela jen proto, aby mi potřásla rukou. To mě rozplakalo,“ dodal Posselt.

24. května 2026

Podle předního německého listu Süddeutsche Zeitung byla na sjezdu sudetských Němců v Brně navzdory protestům atmosféra pokojná a nálada srdečná. „Je možné 80 let po válce dosáhnout usmíření? Sudetoněmecký sněm v Česku dává naději,“ uvedl list SZ.

Také podle veřejnoprávní televize ZDF sjezd navzdory vyhrocené politické debatě a nesouhlasu části české společnosti vyslal signál smíření. V příspěvku na svém zpravodajském webu ZDF připomíná okolnosti sjezdu, který se poprvé konal v Česku.

Uvádí mimo jiné, že vyvolal „vyhrocenou politickou debatu“, a připomíná, že do Brna dorazil v sobotu německý ministr vnitra Alexander Dobrindt a v neděli na hlavním shromáždění promluvil bavorský premiér Markus Söder.

Redaktor bavorské veřejnoprávní stanice BR ve čtvrthodinové reportáži, v níž hovořil i s Posseltem, označil sjezd za „historický milník“, proti kterému protestovali „čeští nacionalisté“. Také podle webu Deutsche Welle byla nakonec atmosféra v Brně o víkendu uvolněnější, než mnozí očekávali. Rovněž tento web nicméně připomíná, že se v moravské metropoli proti sjezdu demonstrovalo a protestující vyčítali sudetským Němcům údajné snahy o revizi dějin.

Do moravské metropole sudetské Němce pozvala iniciativa Meeting Brno, která organizuje stejnojmenný festival. Sjezd pořádalo Sudetoněmecké krajanské sdružení (SdL), které zastupuje zájmy Němců odsunutých z Československa po druhé světové válce a jejich potomků. Česká Poslanecká sněmovna se hlasy vládních stran ANO, SPD a Motoristů předminulý týden postavila proti konání sjezdu v Česku.

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

