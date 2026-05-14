Nominantka SPD v kontrolním výboru brněnského zastupitelstva Jana Nováková Fránková tvrdí, že se o udělení dotace rozhodovalo na základě neúplných podkladů. Argumentuje tím, čím už její kolega Jiří Kment na posledním jednání zastupitelstva – že součástí materiálu o přidělení dotace nebyly veškeré přílohy.
„Tyto přílohy se standardně k materiálu nedávají, záleží na praxi odboru, ale nejsou vyžadovány. Nicméně jsou k dispozici pro jakéhokoli zastupitele, pokud by o ně projevil zájem. Z odboru školství a mládeže mám informaci, že si přílohy k žádosti nikdo ze zastupitelů ani zástupců SPD nevyžádal,“ vysvětlila za tiskové oddělení brněnského magistrátu Radka Loukotová s tím, že žádost o dotaci byla podána v požadovaném rozsahu.
Absencí dokumentů začali politici SPD argumentovat až nyní, přestože o udělení dotace rozhodovali už loni v březnu. Tehdy nikdo z nich žádný protest nevznesl, ba naopak jiný brněnský politik SPD Tomáš Anderle na zasedání komise výchovy a vzdělávání hlasoval pro udělení peněz z rozpočtu města.
„Ten spolek pořádá i další aktivity, které mají i dobrý úmysl, proto jsem nebyl proti,“ vysvětlil pro iDNES.cz Anderle, který následně na jednání zastupitelů u tohoto hlasování chyběl. Jeho kolegové se zdrželi. Teď by však byl pro odebrání dotace, jak už v dubnu navrhoval Kment.
Fránková také opakuje, že jde o dotaci na Sudetoněmecký sjezd, přestože to zástupci Meeting Brno opakovaně odmítli s tím, že ten financuje bavorská vláda.
Dotace pro spolek jde na aktivity spojené s každoročním festivalem. O příspěvku z městské kasy se navíc rozhodlo mnohem dříve, než se oznámilo konání sněmu v Brně, tudíž ani případné peníze na něj nemohly být předmětem žádosti z podzimu 2024.
Fránková dále hovoří o netransparentnosti, protože spolek nevyplnil v žádosti o dotaci políčko s počtem brněnských členů. „Počet členů se uvádí pouze u spolků dětí a mládeže, které provozují volnočasové aktivity dětí a mládeže,“ reagovala na tuto výtku Loukotová. To se dá ostatně vytušit i z popisu přímo ve formuláři.
Politička SPD redakci iDNES.cz také tvrdila, že není pravda, že David Macek by byl spoluzakladatelem spolku, jak se prezentuje. „Z rejstříku spolků vyplývá, že jde po celou dobu jeho činnosti o jednočlenný spolek,“ prohlásila a zmínila pouze jméno Jiřího Mottla.
Ten je však předsedou, ve veřejně dohledatelných dokumentech lze jednoduše najít zápis z ustanovení spolku, kde je Macek podepsaný jako spoluzakladatel. Ostatně jednočlenný spolek je i ze zákona nesmysl. Musí mít alespoň tři zakládající osoby. Fránková nakonec své pochybení v této věci uznala, nicméně dál trvala na tom, že je Meeting Brno netransparentní.
Tento spolek ale od svého vzniku pravidelně zveřejňuje účetní závěrky. Zatím nedodal jen tu poslední za minulý rok. Naopak například arménský spolek Nairi brněnského člen SPD Akopa Chodžajana, který taky letos získal dotaci od Brna, žádný výsledek o hospodaření dosud nezveřejnil, přestože to nařizuje zákon. K tomu se Fránková nijak nevyjádřila.
14. dubna 2026