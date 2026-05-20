Sudetoněmecký sjezd: policie nasadí desítky lidí, zná už autory některých výhrůžek

Autor: ČTK, iDNES.cz
  12:12
Na veřejný pořádek u sjezdu sudetských Němců v Brně dohlédnou na konci tohoto týdne desítky policistů. Půjde o pořádkové, cizinecké, dopravní policisty i kriminalisty. Policie také prověřuje několik výhrůžek organizátorům akce, dva autory se jim podařilo identifikovat.
Na jednání brněnského zastupitelstva přišli odpůrci i zastánci pořádání sudetoněmeckého sjezdu ve městě. (14. dubna 2026)

Brno hostí sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) od čtvrtka do pondělka. Potomky sudetských Němců, kteří museli české země opustit po druhé světové válce, pozvali organizátoři festivalu Meeting Brno.

Akce vyvolává kontroverze, očekávají se protesty. „V terénu budou pořádkoví, cizinečtí i dopravní policisté a samozřejmě také kriminalisté. Svou nezastupitelnou roli hraje při podobných opatřeních i antikonfliktní tým. Pomůže nám také technika,“ uvedl ředitel jihomoravských policistů Leoš Tržil.

Policisté spolu s kriminalisty podle mluvčího Pavla Švába prověřují několik výhrůžek mířících proti organizátorům i samotnému konání akce. Dosud se jim podařilo identifikovat dva autory.

Jeden z mužů pochází ze Středočeského kraje, jeho zdravotní stav mu však neumožňuje do Brna přijet, případem se tak budou zabývat tamní policisté. „Ani druhý podezřelý nemohl být dosud vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vyslechnut. Všechna dosud prověřovaná jednání mají přestupkový charakter,“ uvedl Šváb.

Sudetoněmecký sjezd se poprvé uskuteční v Česku, a to jako součást festivalu Meeting Brno. Stejnojmenná iniciativa sudetské Němce do moravské metropole loni pozvala. Sjezd pořádá sdružení, které zastupuje zájmy Němců odsunutých z Československa po druhé světové válce a jejich potomků.

Sjezdu se zúčastní bavorský zemský premiér Markus Söder, spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt a řada dalších německých a rakouských politiků. Česká Poslanecká sněmovna se z podnětu vládního hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) minulý čtvrtek postavila proti konání sjezdu v Česku. Hlasy koalice ANO, SPD a Motoristů organizátory vyzvala, aby od pořádání akce v moravské metropoli ustoupili.

Poslanci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 se jednání dolní komory na protest nezúčastnili. Předák sudetských Němců Bernd Posselt k hlasování řekl, že to byla fraška a karikatura parlamentarismu. On i organizátoři festivalu Meeting Brno také zdůraznili, že sudetoněmecká akce se přesto uskuteční.

