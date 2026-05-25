Sudetský sjezd: Předák Posselt uctí památku Čechů zavražděných nacisty

Podle organizátorů ze spolku Meeting Brno, na jehož pozvání se sudetoněmecký sjezd historicky poprvé v Česku pořádá, jsou Kounicovy koleje symbolem útlaku, násilí a zmařených životů.
Celkově jde o 1 300 zabitých za okupace na tomto místě. Mezi mrtvými byly často elity českého národa – odbojáři, lékaři, politici, sportovci, legionáři nebo umělci.
Právě sem se na pondělní 10. hodinou chystá vyrazit uctít památku také předák sudetských Němců Bernd Posselt. Zároveň to bude oficiální závěr programu celého sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení.
Je možné, že i tady se objeví odpůrci Posselta a jeho lidí. Ti totiž zatím doprovázejí všechny veřejné akce, kde se od čtvrtečního zahájení objevil.