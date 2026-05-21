Památku obětí holokaustu uctí Bernd Posselt i zástupci spolku Meeting Brno, na jehož pozvání se v Brně sjezd SL koná, na pátém nástupišti brněnského hlavního nádraží. Právě odtud z města odjížděly transporty s brněnskými Židy do koncentračních táborů.
Ze zhruba 10 až 12 tisíc brněnských Židů v roce 1938 jich holokaust přežilo zhruba 750, tedy něco přes šest procent.
„Vedení Sudetoněmeckého krajanského sdružení zde uctí památku obětí holokaustu spolu s Nickem Wintonem, synem sira Nicholase Wintona,“ uvádí organizátoři.
Nicholas Winton na počátku druhé světové války zachránil z okupovaného Československa stovky židovských dětí. Mezi nimi byla Eva Paddock a Milena Grenfell-Baines, které rovněž dorazí na pietní akt.
„Setkání proběhne s respektem k místu i památce těch, kteří odsud odjížděli,“ doplnili organizátoři.
K bývalé budově pošty u pátého nástupiště se však chystají i kritici sjezdu SL v Brně. Na radnici Brna-střed ohlásil svolavatel protest, který nazval „Demonstrace za samostatnost ČR a za nepřípustnost akcí politických organizací spojených s nacismem - SdL“. Radnice předpokládá, že by mohlo dorazit zhruba dvacet demonstrantů.