Při výměně kolena pomůže v brněnské klinice SurGal Clinic robotický asistent

Aby byla životnost endoprotézy co nejdelší, je třeba její správné postavení a optimální vybalancování vazů v koleni, což robotické zaměření a frézování umožňuje.

„Kolenní kloub patří k nejsložitějším v těle, a není tak jednoduché vše přesně naplánovat. Pokud náhradu nevyvážíme správně, komponenty o sebe dřou a opotřebovávají se,“ uvedl primář ortopedie a vedoucí Centra robotické ortopedie SurGal Clinic Jan Burda.

Systém využívá umělou inteligenci, která pomáhá při zvolení vhodného typu implantátu přesně podle potřeb každého pacienta. Rovněž eliminuje případné chyby operatéra.

Pro opracování kostí robot používá ruční frézu na rozdíl od ostatních robotických systémů, které používají rameno s oscilační pilou. „Přístroj nepustí frézu opracovat kost dál, než jak je to uvedeno v plánu. Když se dostane do bodu, kde by měla kost zůstat, fréza se vypne nebo schová,“ dodal primář.

Méně invazivní technika zásahu do kostí a tkání znamená nižší riziko komplikací, jako jsou tukové embolie a hluboké žilní trombózy.

V Surgalu ročně implantují až 1 400 kloubů, polovina je kolenních a druhá jsou kyčle. Čekací doby jsou několik měsíců. Burda vnímá, že pacientů přibylo po koronavirové pandemii, kdy lidé tolik na operace nechodili. Souvisí to i s dožíváním se vyššího věku a snahy i ve stáří žít aktivní život. Robot nyní slouží pro operaci kolena, v příštích letech by ale měl operovat i kyčle.

Nemocnice, jejíž roční obrat přesahuje miliardu korun, přístroj za desítky milionů korun pořídila z vlastních zdrojů. Vedení nyní jedná o úhradě zákroku zdravotní pojišťovnou.

„Jsme smluvním partnerem všech pojišťoven a lidé u nás za žádnou zdravotní péči neplatí. Pouze mají možnost vybrat si nějaké nadstandardní služby. Robotický systém je však poměrně novinkou na českém trhu a úhradové mechanismy se nyní připravují. Jsme velmi blízko tomu, aby péči pojišťovny hradily,“ řekla ředitelka Jitka Smrčka. SurGal Clinic vznikla v roce 2011. Má 400 lůžek a čtyři operační sály, zaměstnává okolo 450 lidí.