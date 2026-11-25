Knihovna kostela svatého Jakuba v Brně se dostala na Národní seznam Paměti světa UNESCO. Soubor 295 rukopisů, prvotisků a starých tisků dokládá kulturní a duchovní dějiny Brna i jeho kontakty s evropským prostředím. Nejstarší položky pocházejí ze 13. století. Zápis je uznáním hodnoty knihovny, oznámila dnes farnost novinářům. Vyjádření ministerstva kultury ČTK zjišťuje.
"Svatojakubská knihovna není jen souborem starých knih. Je svědectvím o lidech, kteří u svatého Jakuba žili, pracovali, modlili se a po staletí vytvářeli podobu tohoto místa i celého města. Příběh knihovny je součástí historie Brna a jsme rádi, že jeho význam byl nyní oficiálně uznán," uvedl svatojakubský farář Jan Pacner.
Počátky knihovny sahají do pozdního 13. století, kdy se v ní objevily první liturgické rukopisy. V průběhu dalších staletí se rozrůstala především díky darům místních kněží a měšťanů. Knihovna tak zachycuje nejen vývoj vzdělanosti a duchovního života, ale také kulturní a společenské dějiny Brna.
"Když dnes vstoupíte na faru u svatého Jakuba, najdete tam také historickou knihovní místnost, která připomíná, jak důležité místo měly knihy v životě zdejší farnosti," doplnil Jan Pacner. Fond je však dlouhodobě uložený v Archivu města Brna.
Zapsaný soubor zahrnuje 126 rukopisných a 169 tištěných svazků z období od 13. do konce 18. století. Mimořádnou hodnotu mají zejména bohatě iluminované rukopisy, historické knižní vazby a prvotisky. Některé svazky vznikly přímo v Brně, další se do města dostaly například z Benátek, Basileje, Štrasburku nebo Norimberku.
"V důsledku zápisu Svatojakubské knihovny na Národní seznam Paměti světa UNESCO lze předpokládat zvýšený badatelský zájem o tento archivní fond. Pro Archiv města Brna se však v oblasti ochrany, zabezpečení a zpřístupnění knihovního fondu žádné podmínky nemění. Nadále budeme postupovat podle příslušných ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě," uvedla Radana Šimíčková Červená z archivu.
Národní seznam programu Paměť světa UNESCO vzniká v ČR v návaznosti na mezinárodní program UNESCO, který byl založen v roce 1992 s cílem chránit a zpřístupňovat významné dokumentární dědictví. Vedle svatojakubské knihovny jsou na seznamu například Kodex vyšehradský, Žlutický kancionál nebo soubor československých samizdatových publikací z let 1948 až 1989.