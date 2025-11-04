Svatomartinské slavnosti: Akce se konají v Brně i jiných městech vinařského regionu

  4:02aktualizováno  4:02
Pomalu, ale jistě se blíží 11. listopad, tedy svátek svatého Martina. Událost, kterou si lidé pravděpodobně nejčastěji spojují s husí pečínkou a na Moravě především prvního letošního vína. V Jihomoravském kraji, nejvýznamnějším vinařském regionu v České republice, oslavy tohoto svátku nabídnou bohaté kulturní akce.
Svatomartinské hody v Brně

Svatomartinské hody v Brně | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Svatomartinské víno se letos tradičně otevře 11. listopadu.
Letos vinaři vyrobili méně Svatomartinského vína hlavně kvůli špatným...
Svatomartinské hody v Brně
Na náměstí v Brně se konají největší oslavy svatomartinského vína v Česku. (11....
11 fotografií

Svatomartinský košt v Brně 2025

Asi nejvýraznější jihomoravskou událost oslavující svatého Martina představuje košt svatomartinského vína v krajském městě, který každoročně přesně 11. listopadu pořádá Vinařský fond.

Program
Letošní již dvacátý ročník koštu zahájí každoroční žehnání svatomartinskému vínu brněnským biskupem Pavlem Konzbulem v katedrále svatého Petra a Pavla. Odtud následně v 10.35 vyrazí velkolepý průvod. V jeho čele stane herec ztvárňující svatého Martina, jedoucí symbolicky na bílém koni a vezoucí první láhev na slavnostní přípitek. Procesí přejde přes Zelný trh, aby se zastavilo na náměstí Svobody. Na připraveném podiu si následně vedení města i přítomní návštěvníci v 11.00 připijí prvním vínem z letošní úrody, které nese tuto značku.

Na přípitek poté naváže volnější část programu. Zazní cimbálová muzika a lidé se mohou občerstvit nebo ochutnat svatomartinská vína. Stánkaři jich nabídnou až sto druhů, navíc pocházejících z různých koutů republiky.

Vstupenky
Za degustační sadu potřebnou k ochutnávání účastníci koštu zaplatí 80 korun. Uvnitř pak najdou sklenici, katalog vín a dobíjecí čip, kterým vypité vzorky uhradí. Jeden vzorek vína (0,05 dcl) vyjde na 15 korun. Akce se definitivně uzavře ve 20.00.

Prodej svatomartinského vína od 7. listopadu

I když se mnohé akce konají dříve než 11. listopadu, kdy slaví svátek svatý Martin, vinaři mohou svá letošní vína začít prodávat jako v předchozích letech o několik dní dříve. Svatomartinské víno bude možné koupit od pátku 7. listopadu. Toto omezení se vztahuje pouze na víno vyloženě pojmenované jako „svatomartinské“, jiná mladá vína v prodeji žádné omezení nemají.

Vítání svatého Martina Blansko

V některých městech se svatomartinské oslavy rozprostřou dokonce do několika dnů. V Blansku se program nazvaný „Vítání svatého Martina“ uskuteční od pátku 7. listopadu do neděle 9. listopadu. Tvořit ho bude množství rozmanitých akcí.

Program
7. listopadu 15:00Martinské hodyKlub seniorů Blansko
7. listopadu 17:00Pochod světýlek ke sv. MartinoviZámecká sýpka
7. listopadu 17 až 19:00Večerní prohlídky věže kostelakostel sv. Martina
8. listopadu 9:00Komentovaná prohlídka městainformační kancelář Blanka
8. listopadu 10:00Dětské knižní promítáníknihovna Blansko
8. listopadu 13:00Na víno s MartinemWanklovo náměstí
8. listopadu 13:00Peřina / relax zónaGalerie města Blanska
8. listopadu 15:00Setkání přátel blanenského zámkumultimediální sál zámku
8. listopadu 16:30Pochod podzimním lesemZŠ Dvorská
8. listopadu 20:00Martinské hodyKatolický dům
9. listopadu 9:00Slavnostní poutní mše svatákostel sv. Martina
9. listopadu 10:00Bubnování se skupinou Wild Stickspřed radnicí
9. listopadu 11:00Historický průvod sv. Martinaul. Rožmitálova
9. listopadu 11:00Řemeslný jarmarkzámecký park
9. listopadu 12:30koňská show Haraldos Stunt Brotherszámecký park
9. listopadu 13:00Focení se sv. Martinemnádvoří zámku
9. listopadu 13:00Peřina / relax zónaGalerie města Blanska
9. listopadu 13:30Bubenická show Wild Stickszámecký park
9. listopadu 14:30 Koncert kapely Pekařzámecký park
9. listopadu 16:00konec jarmarkuzámecký park

Vstupenky
Vstupné na program události je zdarma.

Slavnosti Svatomartinského a mladého vína ve Znojmě

Znojmo se v sobotu 8. listopadu promění v město vína, tradic a podzimní pohody. Návštěvníci budou mít možnost od 11 do 21 hodin na Masarykovo náměstí ochutnat čerstvý ročník vín z regionálních vinařství, užít si atmosféru historického centra a oslavit svátek sv. Martina.

Program
Slavnosti zahájí křest svatomartinských a mladých vín v 11 hodin. Za přítomnosti svatého Martina Jindřich Bartoš udělí požehnání vínům. V 11 hodin vystoupí Cimbálová muzika Antonína Stehlíka a od 15:30 CM Dyjavan. Průvod vyrazí v 16 a 17 hodin od pobočky ČSOB na Masarykově náměstí a přenese návštěvníky do dávných časů. Součástí průvodu bude inscenovaná scénka, která přiblíží Martinův příběh dobrosrdečnosti.

Vína
Přední vinařství z regionu představí své vzorky, mezi nimi Diwine, Arte Vini, Piálek & Jager, Lahofer, Hanzel, Víno Perk, Josef Kořínek, Halkoci, Mülhlberger, Znovín Znojmo, VS Lechovice, Kacetl, Frlaus.Wine, Vinařství Motl a Víno Přistál.

Vstupenky
Vstup na akci je volný.

Svatomartinské slavnosti v Hustopečích

Ochutnávka svatomartinských vín proběhne v Hustopečích v sobotu 8. listopadu od 10 do 18 hodin na Dukelském náměstí. Součástí slavnosti bude jarmark, cimbálová muzika a otevřené sklepy.

Program
V 11:11 zazní z oken radnice slavnostní fanfára, která přivítá sv. Martina s družinou. Novinkou budou husí či kachní speciality, případně možnost pochutnat si na pečené huse v místních restauracích. Nebude chybět ani zpěv mužského sboruz Křepic a cimbálová muzika Stupava.

Sklepy místních vinařů se návštěvníkům otevřou od 14:00 do pozdních hodin. Na akci se představí i místní kroužek hobby horsingu. Součástí programu je doprovodný jarmark.

Vína
K ochutnání budou připraveny všechny odrůdy svatomartinských vín, mezi které patří Müller Thurgau, Muškát Moravský, Veltlínské červené rané, Zweigeltrebe, Modrý Portugal a Svatovavřinecké.

Vstupenky
Vstup na akci je zdarma. Na slavnosti bude možnost si zakoupit: sadu obsahující skleničku, katalog a deset vzorků za 250 korun. Pět vzorků tak vychází na 100 korun, sklenička na 50 korun. Celá lahev pak na 200 korun.

Svatomartinský Mikulov

Již 15. ročník tradiční akce se koná od 7. do 15. listopadu v Mikulově. Návštěvníci mohou ochutnat svatomartinskou husičku a víno v místních restauracích, navštívit svatomartinský jarmark na Náměstí. Dále budou mít možnost zúčastnit se výtvarného workshopu a soutěží pro rodiny s dětmi. Součástí programu je také pochod svatomartinských světýlek a druhý ročník svatomartinských otevřených sklepů.

Program
Hlavní části programu se konají na Náměstí a v zámeckém sklepení v zámecké zahradě v Mikulově. Do akce se zapojí také restaurace a vinařství po celém městě. Slavnost odstartuje v pátek 7. listopadu od 14 hodin svatomartinským jarmarkem na Náměstí s ochutnávkou mladých vín, následovat bude od 15:30 vystoupení kapely Colorband. Od 16:00 proběhne slavnostní svěcení vína ročníku 2025 v Gajdošově sále na Zámku za účasti mikulovského probošta Pavla Pacnera.

Termíny prohlídek města
8. listopadu 10:30 až 11:30Procházka historií s tradicemikomentovaná prohlídka města Mikulov
8. listopadu 14:00 – 15:00Procházka historií s tradicemikomentovaná prohlídka města Mikulov
9. listopadu 10:30 až 11:30Procházka historií s tradicemikomentovaná prohlídka města Mikulova
15. listopadu 10:30 až 11:30Procházka historiíkomentovaná prohlídka města Mikulova

Vstupenky
Většina akcí je zdarma. Vstupenky jsou potřeba na komentovanou prohlídku města Mikulov. Vstupné je 155 Kč, snížené 120 Kč, děti do 6 let mají procházku zdarma. Vstupenky lze zakoupit v Turistickém informačním centru Mikulov.

Vstupné je rovněž nutné na slavnostní svěcení vína v pátek 7. listopadu od 16 hodin, kde vstupné činí 300 korun. Vinaři s vlastním vzorkem mají slevu 50 korun.

Ve čtvrtek 13. listopadu se v Clubu 292 uskuteční koncert Blues Alive Tour: ELIJAH WALD, který představí tradiční akustické blues. Vstupné činí 390 korun a je možné je zakoupit v předprodeji v TIC Mikulov nebo online na webu kina.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

GALERIE: Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D. Výstavba pokračuje na Pankráci

Výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova, kterou pražský dopravní podnik (DPP) zahájil v dubnu 2022, dosáhla v těchto dnech dalšího milníku. Stala se první kompletně vyraženou stanicí...

Dříve platil za symbol tůní a rybníků. Nyní však patří k ohroženým rybám. Karas obecný je bojovník o přežití

Ještě před pár desítkami let byl karas obecný rybou, kterou znal každý. Stačilo přijít k jakékoli tůni nebo rybníčku. Mezi lekníny se líně převalovali tmavě zlatí karásci, symbol klidu a odolnosti....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Opel Zafira s turbodieselem: rodinné auto, které zvládne školku, chalupu i dálnici

Když chcete auto, které zvládne všechno – školku, chalupu i víkend u moře – Opel Zafira s turbodieselem je přesně ten typ parťáka, který to dokáže splnit. A ještě dobře vypadá!

Z linky 12 se stává výkladní skříň Prahy. Vyjedou po ní všechny tramvaje Škoda 52T

Pražané se už zítra, v pondělí 3. listopadu, dočkají nových tramvají. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) nasadí do běžného provozu prvních sedm vozů typu Škoda ForCity Plus 52T, které se objeví na...

Je to jak pěst na oko, zlobí se lidé kvůli nedodělkům okolo nového kulturáku

Kulturní dům v Zábřehu na Šumpersku radnice po rozsáhlé rekonstrukci otevřela koncem září. Interiér je nádherný, vyzdvihují místní. Mnozí ale také kritizují, že venku zůstalo mnoho nedodělků. Zábřeh...

4. listopadu 2025  6:32,  aktualizováno  6:32

Konec závodů. Obce na Frýdecko-Místecku si chválí nové radary, řidiči zpomalili

Ve dvě hodiny odpoledne v místní průmyslové zóně končí směna a Nošovicemi bude proudit obrovské množství aut. Donedávna ještě jejich průjezd připomínal závod bez pravidel. Situace se zlepšila až s...

4. listopadu 2025  6:32,  aktualizováno  6:32

Kvůli poruše nejezdí metro na lince B v úseku Florenc - Černý Most

Kvůli poruše trakčního vedení nejezdí pražské metro na lince B v úseku Florenc - Černý Most. Dopravní podnik posílil provoz autobusů a tramvají. V úseku Zličín - Florenc je provoz metra zachován.

4. listopadu 2025  6:22

Živě: Slavnostní galavečer Stavba roku 2025

4. listopadu 2025

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Prošmejdili jsme zákulisí Národního divadla. Vy můžete také – a podíváte se i do míst, kam se běžně nesmí

Když nám průvodce Libor Peprný otevřel dveře do běžně nepřístupných prostor Národního divadla, přišli jsme si jako Alenka v říši divadelních divů – a vedl nás s radostí i špetkou žertíku. Je to typ...

4. listopadu 2025

Svatomartinské slavnosti: Akce se konají v Brně i jiných městech vinařského regionu

Pomalu, ale jistě se blíží 11. listopad, tedy svátek svatého Martina. Událost, kterou si lidé pravděpodobně nejčastěji spojují s husí pečínkou a na Moravě především prvního letošního vína. V...

4. listopadu 2025  4:02,  aktualizováno  4:02

H. Králové rozhodne o prodeji fotbalového klubu firmě kolem Nedvěda a Ulicha

Zastupitelé Hradce Králové dnes odpoledne rozhodnou o prodeji 89 procent akcií městského fotbalového klubu FC Hradec Králové. Jediným zájemcem je společnost...

4. listopadu 2025,  aktualizováno 

TOP 09 na Vysočině dnes nominovala tři kandidáty na místopředsedy strany

Giancarlo Lamberti, Ondřej Müller a Zdeňka Blišťanová dnes získali na Vysočině od krajské organizace nominaci na místopředsedy TOP 09. ČTK to po dnešním...

3. listopadu 2025  22:02,  aktualizováno  22:02

Končí karlovarská hejtmanka Mračková Vildumetzová. Rodinné důvody, vysvětlila

Senátorka Jana Mračková Vildumetzová (ANO) se rozhodla ke 4. listopadu skončit z rodinných důvodů ve funkci hejtmanky Karlovarského kraje. V Senátu bude pokračovat. Uvedla to dnes na síti X. Do...

3. listopadu 2025  21:22,  aktualizováno  22:55

TOP 09 Plzeňského kraje navrhla na místopředsedu strany Marka Ženíška

Krajský výbor TOP 09 Plzeňského kraje dnes navrhl na místopředsedu strany Marka Ženíška, poslance a dosavadního ministra pro vědu, výzkum a inovace. Po jednom...

3. listopadu 2025  20:14,  aktualizováno  20:14

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Na Jindřichohradecku vybuchla propanbutanová lahev, zranila staršího muže

U rodinného domu v Lipolci na Jindřichohradecku dnes odpoledne vybuchla propanbutanová lahev. Exploze zranila staršího muže, kterého museli záchranáři letecky...

3. listopadu 2025  18:50,  aktualizováno  18:50

Autobusová linka 115 bude přetrasována do nové zastávky Kulatý Chodovec. Obyvatelé sídliště Chodovec podaly na původní návrh trasování linky připomínky, ÚMČ Praha 11 požadavky přijal a projednal s...

vydáno 3. listopadu 2025  20:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.