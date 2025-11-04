Svatomartinské láká na košt do Brna i cizince. Počasí pomohlo kvalitě, říká šéf vinařů

Karolína Kučerová
  15:52aktualizováno  15:52
Za týden v úterý dopoledne usedne svatý Martin na bílého koně a se svou družinou vyrazí od katedrály svatého Petra a Pavla na projížďku Brnem. Přes Zelný trh se dostane až na náměstí Svobody, kde v symbolických jedenáct hodin otevře první víno letošní sezony. Odstartuje tím zároveň jubilejní dvacátý svatomartinský košt, který si drží status toho největšího v republice. I letos bude kromě oblíbeného nápoje plný hudby, jídla a zábavy.
V Brně se v pondělí 11. listopadu 2024 koná největší svatomartinský košt v...

V Brně se v pondělí 11. listopadu 2024 koná největší svatomartinský košt v Česku. Jeho součástí byl i průvod družiny svatého Martina, kterého ztvárnil Petr Štěpán z Městského divadla Brno. | foto: Kateřina Pejznochová

V Brně se v pondělí 11. listopadu 2024 koná největší svatomartinský košt v...
V Brně se v pondělí 11. listopadu 2024 koná největší svatomartinský košt v...
Na brněnském náměstí Svobody se v pondělí 11. listopadu 2024 koná největší...
V Brně se v pondělí 11. listopadu 2024 koná největší svatomartinský košt v...
24 fotografií

Veselo bude nově až do 22 hodin. Přijít ochutnat mohou lidé stovku vín, za vstupné zaplatí 80 korun. Výměnou za to obdrží skleničku, katalog a dobíjecí čip, s nímž lze zakoupit vzorky vín – půl deci vyjde na 15 korun.

„Myslím, že se všechna vína velmi vydařila. Jsou svěží, aromatická, šťavnatá, mají nižší alkohol a krásně reprezentují moravský styl,“ láká Zbyněk Vičar, ředitel Vinařského fondu, který si vzal od roku 2005 ochrannou známku svatomartinských vín pod svá křídla.

Ačkoliv svátek svatého Martina připadá na úterý, očekává fond velký zájem veřejnosti - pomoci by tomu mohl i předprodej vstupenek za zvýhodněnou cenu. Ten se pohybuje od 80 korun za dva vzorky, do dvou stovek za 10 vzorků.

Kupujete si svatomartinské víno?

celkem hlasů: 16

„Za zmínku stojí také narůstající zájem polských turistů. Dříve jezdil jeden až tři zájezdové autobusy, minulý rok to bylo sedm. Jedním z důvodů je, že v Polsku výrazně narůstá obliba vína na úkor destilátů. Zároveň je víno jednou z komodit, která je u nás levnější než tam,“ zdůvodňuje Vičar.

Skoro dva miliony lahví ze 73 vinařství

Kromě koštu je možné svatomartinské víno zakoupit u mnoha vinařů či ochutnat ve vybraných restauracích. K dostání budou už od pátku 7. listopadu.

„Podle pravidel je bylo dříve možné nakoupit až 11. listopadu. V případě, že ale svátek připadne na víkend, pondělí nebo úterý, už několik let umožňujeme prodej dříve. Snažíme se tím vyjít vstříc zákazníkům, restauratérům, ale i vinařům, aby si mohli oslavy užít už o víkendu,“ vysvětluje Vičar.

Svatomartinské slavnosti: Akce se konají v Brně i jiných městech vinařského regionu

Na trh zamíří 1,9 milionu lahví od 73 vinařství. Na výběr bude z 323 vín, která splnila přísné podmínky, aby označení svatomartinské získala. Odborná komise kontroluje svěžest, ovocitost i to, zda jsou vyrobeny z povolené odrůdy. Letos uspělo 90 procent přihlášených vzorků.

Již tradičně mezi nimi dominují bílá vína, dohromady se jedná o 152 vzorků. Následují je růžová vína a klarety, poslední místo obsadila vína červená. Nejčastěji zastoupenými odrůdami jsou Müller Thurgau, Muškát moravský, Zweigeltrebe nebo Modrý Portugal.

Stabilní počasí na závěr

Díky přísné kontrole představují svatomartinská vína pro mnoho lidí záruku kvality. „Dokazují, že tradice dokáže rozhýbat trh i v době, kdy spotřebitelé pečlivě zvažují nákup každé lahve. Přestože se výrobní náklady dlouhodobě zvyšují, vinařům se už několik let daří udržet ceny svatomartinských vín na stejné nebo velmi podobné úrovni,“ připomíná prezident Vinařské unie ČR Ondřej Beránek.

Letos k tomu přispěly i příznivé klimatické podmínky. Oproti uplynulým sezonám bylo počasí kromě dešťů v závěru dlouhodobě stabilní, což se pozitivně podepsalo na množství i kvalitě hroznů.

Svatomartinský košt v Brně přilákal i cizince, vína dovezl herec na bílém koni

Ta se však podle vinohradnického manažera Bohemia sekt Petra Ptáčka liší podle přístupu. „Vinice s vyšším výnosem daly hrozny s nižším obsahem cukru, z nichž vzniknou lehká, svěží, šťavnatá a méně alkoholická vína. Naopak vinice s nižším výnosem mají hrozny plnější a vyzrálejší chuti. Konečný charakter vín se však ukáže až později,“ hodnotí Ptáček.

11. listopadu 2024

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

GALERIE: Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D. Výstavba pokračuje na Pankráci

Výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova, kterou pražský dopravní podnik (DPP) zahájil v dubnu 2022, dosáhla v těchto dnech dalšího milníku. Stala se první kompletně vyraženou stanicí...

Dříve platil za symbol tůní a rybníků. Nyní však patří k ohroženým rybám. Karas obecný je bojovník o přežití

Ještě před pár desítkami let byl karas obecný rybou, kterou znal každý. Stačilo přijít k jakékoli tůni nebo rybníčku. Mezi lekníny se líně převalovali tmavě zlatí karásci, symbol klidu a odolnosti....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zeleň i voda. Praha 12 představila vítězný návrh na obnovu Sofijského náměstí na místo „pro všechny generace“

Parková část Sofijského náměstí v Modřanech projde proměnou podle návrhu studia Perspektiv, které uspělo v architektonické soutěži pořádané městskou částí Praha 12. Cílem projektu je vytvořit...

Z linky 12 se stává výkladní skříň Prahy. Vyjedou po ní všechny tramvaje Škoda 52T

Pražané se už zítra, v pondělí 3. listopadu, dočkají nových tramvají. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) nasadí do běžného provozu prvních sedm vozů typu Škoda ForCity Plus 52T, které se objeví na...

Svatomartinské láká na košt do Brna i cizince. Počasí pomohlo kvalitě, říká šéf vinařů

Za týden v úterý dopoledne usedne svatý Martin na bílého koně a se svou družinou vyrazí od katedrály svatého Petra a Pavla na projížďku Brnem. Přes Zelný trh se dostane až na náměstí Svobody, kde v...

4. listopadu 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Elektrifikace trati z Otrokovic do Zlína nabírá skluz. Oddálily ji volby

Pokud by byla poslední fáze přípravy standardní, do konce letošního roku chtěla Správa železnic (SŽ) vybrat firmu, která zmodernizuje železniční trať z Otrokovic do Zlína. A v lednu 2026 by začala...

4. listopadu 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Plzeň připomene sametovou revoluci programem pro mladé i pamětníky

Sérií kulturních a vzpomínkových akcí, které propojí různé generace i formy umění, si Plzeň 17. listopadu připomene státní svátek Den boje za svobodu a...

4. listopadu 2025  14:09

Opilá řidička nemohla ani mluvit a vylézt z auta, při policejní kontrole usnula

Hazard za volantem předvedla v sobotu vpodvečer na Rychnovsku devětapadesátiletá řidička. Policii zalarmoval svědek, který si v Kostelci nad Orlicí všiml vozidla jedoucího protisměrem. Když hlídka...

4. listopadu 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jak (ne)provdat princeznu na Sychrově

Pohádkové prohlídky na zámku Sychrově mají již mnohaletou tradici. Tentokrát si pro návštěvníky připravil pohádka s názvem Jak (ne)provdat princeznu.

4. listopadu 2025  15:27

V Pardubickém kraji ubylo respiračních chorob, přibývá ale nakažených žloutenkou

Díky podzimním prázdninám a státnímu svátku vzniku samostatného Československa se minulý týden snížil počet lidí, kteří v Pardubickém kraji onemocněli akutními...

4. listopadu 2025  13:42,  aktualizováno  13:42

V katedrále v Brně zazní Symfonie Austerlitz 1805 k připomínce výročí bitvy

V katedrále svatého Petra a Pavla v Brně zazní v sobotu 22. listopadu Symfonie Austerlitz 1805. Dílo připomínající bitvu u Slavkova složil Zdeněk Kluka z...

4. listopadu 2025  13:34,  aktualizováno  13:34

Obyvatele Chebu čeká referendum o podnikatelském parku, otázka ale může mást

Historicky první místní referendum se v sobotu 8. listopadu uskuteční v Chebu. Lidé, kteří k urnám přijdou, by měli pozorně číst otázku, na niž budou odpovídat. Podle některých názorů totiž může být...

4. listopadu 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

Ochromená doprava ve Vršovicích. U zastávky Krymská se srazila dvě auta

Dopravu na jedné z tepen na rozhraní pražských Vršovic a Vinohrad zablokovala dnes odpoledne nehoda dvou vozidel. Ve Francouzské ulici poblíž zastávky Krymská se srazila osobní auta. Nehoda se obešla...

4. listopadu 2025  15:12

Personální změny ve společnosti Somfy: Małgorzata Jasińska novou ředitelkou pro východní Evropu, Yann Barou rozšiřuje odpovědnost za nové trhy

4. listopadu 2025  15:08

Olomoucký kraj požádal o dotaci na novou hvězdárnu v Prostějově za 329 mil. Kč

Olomoucký kraj požádal o dotaci na chystanou stavbu hvězdárny v Prostějově, která v Kolářových sadech nahradí starou astronomickou observatoř. Projekt si podle...

4. listopadu 2025  13:20,  aktualizováno  13:20

Na cestu do Krkonoš je v Libereckém kraji už nutné mít na autě zimní výbavu

Na cestu do Krkonoš už musí mít řidiči v Libereckém kraji, i když zatím nesněží, na svých vozech zimní pneumatiky. Silničáři v oblasti Krkonoš aktivovali...

4. listopadu 2025  13:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.