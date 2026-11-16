Švédský Europa Biosite Holding, který dodává chemikálie a další produkty pro biologický výzkum, může koupit dodavatele zdravotnické techniky Medista. Jejich spojení povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který o tom dnes informoval v tiskové zprávě.
"Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Fúzi povolil ve zjednodušeném řízení," uvedl úřad.
Podle údajů z výroční zprávy společnosti dostupné ve Sbírce listin vlastní pražskou společnost Medista od roku 2007 Alexandra Kadlecová a Jan Kadlec, každý z nich má poloviční podíl. Společnost loni vykázala čistý obrat 503 milionů korun a zisk po zdanění 36 milionů korun.
Švédský Europa Biosite Holding patří skupině EQT a je distributorem specializovaných produktů, chemikálií, biologických látek a směsí látek určených pro výzkum a vývoj v biologických vědách, takzvaných life science. Působí v 17 zemích Evropy a Severní Ameriky.