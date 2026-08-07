Světelné instalace a videomapping lákají až do neděle do zahrad brněnských vil

Světelné instalace, hudební program a videomapping na fasádě dnes do zahrad brněnských vil Tugendhat, Löw-Beer a Arnoldovy přilákaly desítky lidí. Akce nazvaná Light Up Tugendhat je vrcholem oslav 25 let od zápisu vily Tugendhat mezi památky světového dědictví UNESCO a trvá až do nedělní půlnoci. Prodlouženou otevírací dobu mají i kavárny ve všech třech zahradách, řekl ČTK mluvčí vily Tugendhat Petr Dvořák.
"Videomapping trvá až do půlnoci, proto bude prodloužená otevírací doba jak našeho Café Garáž, tak Cecilie café v Arnoldově vile a Café Löw-Beer v zahradě stejnojmenné vily," uvedl Dvořák.
Celodenní program ve všech třech zahradách začíná každý den od 10:00 a zahrnuje workshopy, dílny, přednášky i ukázku modrotisku. V každé ze zahrad jsou naplánované denně dva koncerty z programu festivalu Maraton hudby. U vily Tugendhat začínají koncerty denně v 15:00 a v 18:00, u Arnoldovy vily v 16:00 a 19:00 a u vily Löw-Beer v 17:00 a 20:00. Od 21:00 pak na fasádách vil začíná videomapping, který se až do půlnoci bude opakovat ve smyčkách.
"Na vile Tugendhat bude projekce trvat sedm minut a za hodinu se čtyřikrát zopakuje. Délky i námět se u jednotlivých vil různí a vše je postavené tak, aby si lidé mohli v klidu užít videomapping na všech třech památkách," dodal Dvořák.
Funkcionalistická vila, kterou dal koncem 20. let minulého století postavit textilní podnikatel Fritz Tugendhat, patří na seznam kulturního dědictví UNESCO. Vila se na něj dostala v roce 2001 jako jedenáctá česká památka. Dům, který navrhl architekt Ludwig Mies van der Rohe, se začal stavět v červnu 1929. Bývá označován za stavbu, která určila nová měřítka moderního bydlení a která patří k základním dílům světové moderní architektury.