K rytířům přibude i rajská zahrada. Špilberk znovu rozzáří světelná show

  16:22aktualizováno  16:22
Brněnský Špilberk znovu rozzáří tisíce světel. Po loňském úspěchu se na hrad vrací expozice tvořená více než stovkou ručně vyráběných světelných objektů. Exponáty představují výjevy ze středověkého života i symboly spojené s městem, poprvé zasvítí ve středu.
Kromě klasických vánočních dekorací se mohou návštěvníci těšit i na sochy...

Kromě klasických vánočních dekorací se mohou návštěvníci těšit i na sochy inspirované životem, který na hradě Špilberk v minulosti probíhal. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Jednou z nasvícených soch je bájný brněnský drak, který v tomto případě mění...
Čtyři tisícovky LED diod, z nichž jsou sochy světelného parku tvořeny, ozařují...
Čtyři tisícovky LED diod, z nichž jsou sochy světelného parku tvořeny, ozařují...
Brněnský hrad Špilberk každý večer po setmění ozařuje víc než stovka světelných...
8 fotografií

„Vždy se snažíme najít místo se specifickou atmosférou a využít ho neotřelým způsobem. Proto naše akce pořádáme především v zimě, kdy můžeme odkrýt nečekaný potenciál prostoru a představit ho místním lidem v novém světle,“ přibližuje základní ideu projektu Story of Lights manažer Tomáš Pchálek ze společnosti Decoled, která expozici pořádá.

Svou instalací nazvanou Světelný hrad Brno ozdobí firma Špilberk již podruhé. Loni nabídla přehlídku zářících rytířů, řemeslníků nebo obyvatel hradu z dávných časů. Zlatým hřebem se pak stalo ztělesnění symbolu Brna v podobě světelného draka.

Když se stíny setkají nad Špilberkem. Snímek od astronoma z Brna ocenili v NASA

„Našimi světelnými příběhy rozšiřujeme možnost využití veřejného prostoru a přinášíme návštěvníkům radost z nových zážitků a poznání; jako například o životě na středověkém hradu či tradovaných pověstech,“ podotýká majitelka společnosti Decoled Eva Poláčková.

Plnění úkolů a kvízové otázky

Letos k zavedeným exponátům několik objektů přibude. Nově se na hradě a v jeho okolí objeví ztvárnění biblických motivů, především těch spojených se vznikem světa.

Návštěvníci tak uvidí rajskou zahradu, strom poznání i s jablkem a narazí na ďábelského hada. „Snažili jsme se navázat na loňský úspěch, ale zároveň i přinést něco nového,“ říká Pchálek.

Expozice nenabízí jen možnost pokochat se oslnivým světelným uměním, zájemci se mohou do historie rovněž interaktivně ponořit plněním různých úkolů a řešením kvízových otázek. Lidé se také budou moci vyfotit na trůně nebo ve světelném kočáře.

Brněnský Špilberk měl už od svého vzniku mohutné opevnění, ukázal nález

V Muzeu města Brna, které hrad spravuje, si projekt pochvalují. „Špilberk je jedinečnou dominantou Brna, odkud se otevírá nezaměnitelné panorama města. Jsme rádi, že právě tento prostor se opět stává dějištěm projektu, který propojuje umění, historii a moderní technologie a nabízí návštěvníkům výjimečný zážitek v adventní a zimní atmosféře,“ vyzdvihuje ředitel muzea Zbyněk Šolc.

Světelný hrad Brno se počínaje 12. listopadem rozsvítí každý den od 17:30 do 21:00, naposledy to bude 11. ledna 2026.

Vstupenky na akci lze zakoupit online. Návštěvníky starší patnácti let vyjde lístek od pondělí do čtvrtka na 230 korun, studenti, senioři a děti od tří do čtrnácti let zaplatí 160 korun. Od pátku do neděle a o svátcích stojí vstupenky o 30 korun víc.

16. listopadu 2024

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Babosed v MHD má „tajný“ fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý...

Místo, kde se kříží zájem o výhled s potřebou klidu a osobního prostoru, to je babosed. Přední sedadlo v autobuse je pro některé cestující svatyní, pro jiné noční můrou. A pro řidiče často zkouškou...

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Rekonstrukce lanovky na Petřín pokračuje. Vozy vznikají ve Švýcarsku

Pokračuje rekonstrukce tělesa lanové dráhy Petřín. V úseku od dolní stanice...

Práce na modernizaci lanové dráhy na Petřín pokračují podle plánu. Dopravní podnik hl. m. Prahy dokončil v úseku od dolní stanice lanovky zhruba po čtvrtinu její délky podkladní i finální betonové...

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

Tramvajový boom v datech. První trať se otevře už za 5 měsíců, do Malešic to pojede v létě 2028

Vizualizace nové tramvajové trati na Václavském náměstí

Praha připravuje hned šest nových tramvajových tratí, které během následujících let výrazně promění cestování po metropoli. Kam povedou nové koleje a kdy budou tratě hotové? Máme přehled.

11. listopadu 2025  19:59

Novinkou letošní zimní sezony v Příbrami bude vánoční kluziště

ilustrační snímek

Novinkou letošní zimní sezony v Příbrami bude vánoční kluziště na náměstí 17. listopadu. S jeho provozem město počítá od 21. listopadu do 21. ledna....

11. listopadu 2025  18:06

Znáte virální frázi 6-7? Měli byste, jde totiž o slovo roku 2025. My už víme, co vlastně znamená

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Trend, kterému rozumějí ti nejmladší, dostal i oficiální poctu. Pokud máte doma školáka nebo puberťáka, možná jste už slyšeli, jak jen tak mezi řečí pronese six-seven. A možná jste si řekli, že asi...

11. listopadu 2025

Kapacita pobytové odlehčovací služby ve Val. Meziříčí se zvýší na šest lůžek

ilustrační snímek

Centrum Áčko ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku rozšíří kapacitu své pobytové odlehčovací služby ze tří na šest lůžek. Změna je možná díky novým prostorám,...

11. listopadu 2025  16:59,  aktualizováno  16:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

M. Boleslav umístila první městský holubník, usadit se v něm má hejno 150 ptáků

ilustrační snímek

Mladá Boleslav dnes na střechu parkovacího domu u městského stadionu umístila první městský holubník, který má pomoci se snižováním počtu holubů ve městě....

11. listopadu 2025  16:59,  aktualizováno  16:59

Odhad škody po požáru školy je 11,5 milionu, policie ho šetří jako nedbalost

Požár školy střední pedagogické a sociální ve Zlíně zlikvidovali hasiči z...

Vyšetřovatelé hasičů i policistů celé dopoledne prohledávali střechu soukromé Střední školy pedagogické a sociální na sídlišti Jižní svahy ve Zlíně. Požár, který tam vypukl v pondělí kolem 17....

11. listopadu 2025  8:42,  aktualizováno  18:28

Liberecká galerie vydala poprvé knihu pro děti, představuje historii budovy

ilustrační snímek

Oblastní galerie v Liberci připravila poprvé knihu určenou dětem. Novinka Labyrintem lázní propojuje umění, příběh i dětskou fantazii a hravou formou...

11. listopadu 2025  16:27,  aktualizováno  16:27

Žaloba Dětí Země zamítnuta. Mimoúrovňová křižovatka v Nošovicích se může stavět

Dálnice D48 u Nošovic s plánovanou mimoúrovňovou křižovatkou, jež na dálnici...

Stát se po letech slibů znovu přiblížil zahájení stavby okružní křižovatky u Nošovic, která má odlehčit dopravě kolem závodu Hyundai. Jde o poslední z velkých závazků, které někdejší vláda Jiřího...

11. listopadu 2025  17:42,  aktualizováno  17:42

Postačí pár minut. V Praze budou desítky ultrarychlých nabíječek na elektroauta

Nabíjecí stanice Ionity u čerpací stanice OMV na dálnici D5 u Berouna

Natankovat auto se spalovacím motorem trvá maximálně dvě minuty. Nabít elektromobil může doma nebo na pomalé nabíječce instalované například ve stožáru veřejného osvětlení zabrat hodiny. Majitelé...

11. listopadu 2025  17:32,  aktualizováno  17:32

Netradiční obchod. Louny koupí zchátralý kostel v Brlohu, zaplatí za něj tři tisíce

Kostel v Brlohu, městské části Loun. (listopad 2025)

Radnice v Lounech koupí kostel sv. Havla, gotickou památku ze 14. století, která se nachází v městské části Brloh. Za zchátralou stavbu zaplatí pouze tři tisíce korun, předchozím majitelem byl...

11. listopadu 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Pořadatel vánočních trhů v Brně vrací úder, zastupitele SPD viní z pomluvy

Draka v podloubí u Staré radnice letos Brno na zimu obléklo do svetru.

Organizátor brněnských vánočních trhů už si nechce nechat líbit kritické výtky ze strany městského zastupitele za SPD Leoše Prokeše. Ředitelka Turistického informačního centra (TIC) na něj podala...

11. listopadu 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Novým předsedou ODS Ústeckého kraje je krajský radní Tomáš Rieger

ilustrační snímek

Novým předsedou ODS Ústeckého kraje regionální sněm zvolil Tomáše Riegra z oblastního sdružení Ústí nad Labem. Nahradí bývalého poslance Karla Krejzu z...

11. listopadu 2025  15:25,  aktualizováno  15:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.