Svobodní, Trikolora a hnutí PRO budou v Brně kandidovat jako koalice Brno naplno

Zástupci Svobodných, Trikolory a hnutí PRO budou v Brně v podzimních komunálních volbách kandidovat společně pod názvem Brno naplno. Lídryní kandidátky bude Klára Liptáková, která je krajskou zastupitelkou za hnutí PRO. Hlavním tématem, kterému se chce uskupení věnovat, jsou parkovací zóny. Rezidenti by je měli mít zdarma, řekla dnes Liptáková novinářům při představení kandidátky.
"Nemyslíme si, že je dobré zasahovat do kapes obyvatel. Je třeba se vrátit k hlavní funkci rezidentního parkování, kterou je zlepšení pohybu po Brně. Náš program je mít toto parkování pro rezidenty zdarma," řekla Liptáková. Uskupení není proti modrým zónám, město je má však podle ní zavádět jen tam, kde je to nutné. Zóny jsou již téměř na celém území města.
Dvojkou kandidátky bude Jiří Klein z Trikolory, který se chce věnovat zrušení poplatku za likvidaci odpadu. Milan Jirků ze Svobodných, který bude kandidovat ze třetího místa, se chce soustředit na prověřování účelnosti městských investic. Brno naplno chce kandidovat jak na magistrát, tak v městských částech. Zástupci uvedli, že je pro ně nejdůležitější městská část Brno-střed, kde kandidátku povede Ondřej Jurásek ze Svobodných.
V minulých volbách kandidovala Trikolora společně s SPD a Moravany, koalice získala víc než devět procent hlasů. Zástupci Moravanů i Moravského zemského hnutí budou podle Juráska na kandidátce i letos. Liptáková uvedla, že se SPD rozhodlo na magistrát kandidovat samostatně. Brněnský zastupitel za SPD Leoš Prokeš dnes ČTK řekl, že se hnutí nyní soustředí na svou značku. Strany však budou pravděpodobně kandidovat společně v městských částech.
Brno nyní řídí koalice vedená ODS a TOP 09, které v minulých volbách získaly 25 procent hlasů, spolu s KDU-ČSL, STAN, SOCDEM a ANO. Jeho zástupci v radě byli ale z hnutí ANO vyloučeni, protože po parlamentních volbách odmítli koalici na brněnské radnici opustit.
Své lídry oznámila již většina stran. V čele společné kandidátky ODS, TOP 09 a nezávislých stane jako nezávislá kandidátka televizní producentka Kamila Zlatušková. Dalšími lídry v podzimních komunálních volbách budou na kandidátce KDU-ČSL a STAN starosta brněnských Kohoutovic Jakub Hruška (KDU-ČSL), na kandidátce Pirátů a Fakt Brno opoziční zastupitel Adam Zemek, Natálie Vencovská za Zelené či bývalý hlavní městský architekt Michal Sedláček za uskupení Nové Brno. Hnutí ANO zatím svého lídra neoznámilo.