Svratecký náhon v brněnských Pisárkách se promění, přibudou meandry

Náhon na řece Svratce poblíž Bauerovy ulice v brněnských Pisárkách se promění. Brno nyní hledá zhotovitele, který v místě vybuduje soustavu brodů, tůní nebo odpočinková místa, plyne ze zadávací dokumentace. Podle mluvčího brněnského magistrátu Filipa Poňuchálka je cílem udělat z oblasti místo pro setkávání a relaxaci, řekl ČTK.
Po revitalizaci za 13,5 milionů korun bez daně by na toku o délce 85 metrů měly vzniknout meandry, které koryto náhonu rozvolní. Přibudou tam i brody a tůně, lepší přístup zajistí dřevěné pobytové schody. Podle Poňuchálka vznikne také sportoviště, pravděpodobně se zázemím pro volejbal a badminton.
Úpravy zahrnují i úpravu vývařiště, tedy prostoru pod jezem. Dělníci ze dna odtěží sediment a břehy dotvarují kamennou rovnaninou. V okolí přibude také několik desítek stromů a zeleň. "Pokud vše půjde bez potíží, tak by práce mohly začít v létě. Dokončení by se dalo očekávat v prvním čtvrtletí roku 2027," doplnil Poňuchálek.
Projekt navazuje na protipovodňová opatření, které Brno na Svitavě a Svratce postupně připravuje, aby zajistilo ochranu před stoletou vodou. Stavba v úseku od Riviéry přes Poříčí k železničnímu viaduktu v Uhelné ulici skončila loni a vyšla na 1,5 miliardy korun. Letos by měly začít stavební práce na Svratce od Uhelné k železničnímu mostu přes řeku a Dufkovo nábřeží a také na Svitavě od mostu v Hladíkově ulici po železniční most za Černovickou ulicí směrem po proudu.