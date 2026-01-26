„Nejen v Americe se na českou hudbu reaguje velmi dobře, takže doufáme, že tomu nebude jinak ani v tomto případě,“ říká autor konceptu Vít Němeček.
K propojení hudby a vína jej inspiroval japonský skladatel, jenž zhudebnil jednotlivé druhy francouzského sektu. „Pojali jsme to trošku jinak a místo jednoho druhu či vinařství jsme koncept udělali na celou republiku,“ vysvětluje.
Symfonie vína prostřednictvím hudby skladatele Jana Kučery, který se v New Yorku zároveň ujme dirigentské taktovky, zachycuje šest vinných odrůd typických pro jednotlivé oblasti a podoblasti Čech a Moravy. „U veltlínu, který zastupuje Znojemsko, jsou například meandry řeky Dyje, které se promítají také do hudby. O ryzlinku, vybraném pro Čechy, se říká, že je králem vín, čemuž odpovídají i královské motivy v hudbě,“ přibližuje Němeček.
Koncept byl poprvé představen na konci roku 2024 v Brně. Od té doby se další vystoupení nekonala, nyní se projekt podařilo uskutečnit po domluvě s českými institucemi a kontakty v zámoří. „Domluvili jsme se na reprezentaci českého umění a vína v New Yorku,“ shrnuje Němeček s tím, že symfonickou hudbu v USA přivede k životu Prague Philharmonia a doprovodný scénický tanec předvede Dita Otevřelová a Ivo Jambor.
Důležitou součástí koncertu je přímá degustace. Pro americké uvedení byl zvolen sekt, Veltlín zelený, Ryzlink rýnský, Rulandské bílé, Pálava a Cabernet Moravia. Poslední jmenované víno nahradilo Frankovku, kterou ochutnali účastníci brněnské premiéry.
„Do USA nemůže dodávat úplně každý. Spolupracujeme s dodavatelem českých vín do Spojených států, který vybral vinařství i co nejpodobnější vína ze svého portfolia,“ vysvětluje Němeček.
„Každopádně jsme rádi, že se v New Yorku setkáme s krajany i dalšími Čechy, kteří tam žijí nebo pracují,“ těší se. V tuto chvíli je prodaná necelá stovka lístků, což podle Němečka představuje více než polovinu celkové kapacity. „I v Brně jsme to dělali tak, že lidé seděli kolem stolečků, a při takové úpravě míst není mnoho,“ poznamenává Němeček, který plánuje pokračování projektu.
„V Evropě dlouhodobě uvažujeme o Rakousku, kde jsme blízko k dotažení, zároveň jednáme o dalších koncertech ve Spojených státech. Jsme v kontaktu s ministerstvem zemědělství kvůli programům na podporu vinařství i s ministerstvem kultury v souvislosti s podporou soudobé české hudby,“ nastiňuje další plány. České publikum se tematického koncertu dočká letos v Praze, konkrétní datum však zatím nebylo vybráno.
Současně se Symfonií vína míří do Ameriky také třetina hudebníků z Moravia Brass Bandu, největšího žesťového tělesa v Česku.
„Budeme mít koncert pro československou školu v New Yorku a vystoupíme také na Czech and Slovak Heritage Festivalu krajanské organizace, která tuto školu spravuje. Další dva koncerty odehrajeme pro americkou školu. Cílem je představit českou hudbu a žesťové nástroje,“ uzavírá Němeček jako jeden ze zakladatelů agentury zastupující právě Moravia Brass Band.