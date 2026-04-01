SYRI: Odkládání rodičovství může vést i k neplánované bezdětnosti

Stále více Čechů odkládá rodičovství, průměrný věk žen při narození prvního dítěte se dostal na 29 let. Odkládání rodičovství může mít pozitivní aspekty, jako je možnost dosažení vyššího vzdělání nebo větší připravenost na rodičovskou roli. Představuje však i rizika, zejména neplánovanou bezdětnost. Vyplývá to z expertní zprávy vědkyň z Národního institutu SYRI, o níž informoval v tiskové zprávě.
"Hlavním rizikem je rostoucí nesoulad mezi plánovaným a skutečně dosaženým počtem dětí, přičemž čím později lidé začnou, tím častěji se jejich plány nenaplní. Mladí lidé výrazně přeceňují šance na početí ve vyšším věku a podceňují biologická omezení, což vede k nárůstu neplodnosti a závislosti na asistované reprodukci," upozornila demografka Jiřina Kocourková z Národního institutu SYRI a Univerzity Karlovy.
Vědkyně z institutu analyzovaly například demografická data Českého statistického úřadu nebo data z výzkumu Současná česká rodina 2020–2022. Dle dat stále převažuje ideál dvou dětí, dochází však k odkladu rodičovství a poklesu plodnosti. Mezi lety 2021 a 2024 se počet dětí na ženu snížil z 1,83 na 1,37.
Ze studie vyplývá, že roste vliv médií a sociálních sítí na reprodukční chování a představy o rodičovství. "Mediální obraz často nereflektuje biologické limity reprodukce ani reálné načasování rodičovství. Vyzdvihuje třeba bezdětnost jako legitimní životní styl nebo popisuje extrémní případy pozdního mateřství. Už méně ale ukazuje rizika spojená s věkem a reálné překážky při realizaci rodičovských plánů," vysvětlila Kocourková.
Podle Kocourkové musí roli v informování o rodičovství sehrát média a sociální platformy, které mají poskytovat vyváženější a fakticky podložený obraz rodičovství, včetně biologických limitů plodnosti a rizik odkladu rodičovství.
Vědkyně zároveň upozornily například také na změny v antikoncepčním chování mladých žen ve věku 18 až 27 let, u kterých mezi došlo mezi lety 2008 a 2022 k poklesu užívání hormonální antikoncepce ze 76 na 37 procent, což podle Kocourkové souvisí rovněž s vlivem sociálních sítí nebo s orientací na "přirozenější" životní styl.
"Naopak roste využívání méně účinných metod nebo nepoužívání žádné ochrany, což zvyšuje riziko neplánovaných těhotenství i potenciálního růstu interrupcí," dodala Kocourková.
Porodnost v Česku dosáhla na další historické minimum. Loni se v zemi narodilo 77.600 dětí, což je nejméně v historii statistického zjišťování sahající do roku 1785.