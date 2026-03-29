SZ: Jihomoravský radní Podzimek řídil opilý, přišel o řidičský průkaz

Jihomoravský radní pro životní prostředí a znojemský zastupitel Karel Podzimek (ODS) přišel o řidičský průkaz kvůli řízení pod vlivem alkoholu. Podle informací serveru Seznam Zprávy a Regionálního týdeníku Znojemsko je Podzimek bez řidičského oprávnění od poloviny března. Rezignaci nezvažuje, řekl serveru. Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) odmítl věc komentovat.
"Zatím jsme to nijak neřešili, jenom nám to oznámil," sdělil serveru lidovecký hejtman a dodal, že počká na "interní výsledek řešení".
Seznam Zprávy uvedly, že kolem Podzimka se hromadí kontroverze a problémy. Podzimek například loni na podzim ustál návrh opozice na odvolání. ANO označuje Podzimka za aktéra kauzy prodeje ubytovny ve Znojmě a zdůrazňuje i jeho nesrovnalosti v příjmech a výdajích. Čerpá ze zjištění serveru Seznam Zprávy. Podzimek opakovaně označuje informace v článcích za nepravdivé.
Kvůli kauze prodeje ubytovny znojemské nemocnice a její přestavby na byty odstoupil loni v srpnu také z kandidátní listiny koalice Spolu, kde se měl ze 12. místa ucházet o poslanecký mandát. Politik podle Seznam Zpráv přispěl k tomu, že na projektu vydělala politička ODS. Podle Podzimka bylo jediným cílem textu poškodit ho a přes něj i kandidátku Spolu.