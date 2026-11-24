Nová brněnská T Arena se pomalu chystá na první velkou zkoušku. Ještě před otevřením, které je naplánované na 4. prosince při mistrovství Evropy v házené žen, představila společnost Aramark podobu gastronomických služeb. A protože hala bude především domovem hokejové Komety, dostali příležitost ochutnat připravované menu také její fanoušci.
Nabídka se přitom nechce omezovat jen na tradiční stadionovou kombinaci párku a piva. Aramark sází na čerstvé suroviny, lokální dodavatele a také alternativy ke klasickému smaženému občerstvení.
To ovšem neznamená, že by v nabídce chyběla klobása. Právě ta patřila při ochutnávce k největším tahákům. Jde o Čertovskou klobásu od brněnského uzenářství Steinex. „Je výborná. Já je mám rád tedy takové vypečenější, ale chuťově je to paráda,“ hodnotil jeden z příznivců Komety.
Zajímavou alternativou jsou takzvané wedges, tedy široké hranolky či klínky připravované bez oleje. Aramark je dělá v konvektomatu místo klasické fritézy a servíruje k nim speciální dip. Výsledek rozhodně nepůsobí jako nouzová náhrada tradiční stadionové přílohy a nedostatek fritéz kvůli vzduchařině rozhodně nevadí.
Pozitivní reakce sklidila také řeznická brioška. U ní ale fanoušci našli drobný prostor ke zlepšení. „Je to moc dobré, možná chybí trochu omáčky. Aby byla šťavnatější,“ zaznělo při ochutnávce.
Fanoušci chtějí občerstvení i venku
Právě podobné připomínky chce Aramark využívat při dalším ladění nabídky. „Pro nás je to skvělý nápad a výborná zpětná vazba,“ reagovali manažeři společnosti na další podnět fanoušků. Ten se netýkal samotného jídla, ale hlavně prostoru před halou.
Komeťáci jsou totiž zvyklí na prostředí starého Ronda, kde se život kolem hokeje neodehrává pouze uvnitř stadionu, ale také na jeho ochozu. Rádi by proto podobnou možnost měli také u nové haly.
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„Pojďme to dostat i kolem arény ven. Komeťáci jsou z Ronda takto zvyklí. Říkejme tomu klidně fanzóna,“ navrhli při setkání se zástupci společnosti.
Aramark nápad přijal velmi pozitivně. Podle jeho manažerů není problém takové řešení připravit poměrně rychle, pokud ho posvětí vedení haly. Zatím tedy nejde o potvrzenou součást provozu, ale o námět, který má šanci na realizaci.
Devět tisíc piv za patnáct minut
Vedle samotného menu bude pro návštěvníky zásadní také rychlost obsluhy. Aramark proto výrazně investoval do pivního hospodářství. Podle generálního ředitele Milana Pecha dokáže systém během patnácti minut načepovat až devět tisíc piv, které dodá pivovar Starobrno. To připravilo speciál, který fanoušci pojmenovali symbolicky Arena. Před každým zápasem Komety bude potřeba připravit přibližně 250 padesátilitrových sudů.
„Jedno z přání arény bylo, aby se před stánky netvořily fronty. Když jdete na Bohemce ve Vršovicích na klobásu a pivo, vracíte se v sedmdesáté minutě. To nechceme,“ upozornil s nadsázkou Pech.
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Pomoci má také objednávkový systém. Návštěvníci si budou moci občerstvení vybrat přes aplikaci prostřednictvím mobilního telefonu a následně ho pouze vyzvednout na určeném místě. K dispozici mají být rovněž samoobslužné kiosky, takže objednání nebude podmíněné vlastnictvím chytrého telefonu. Aplikace už podle společnosti prošla testováním a cílem je spustit ji hned od začátku provozu.
Aramark přitom přiznává, že rozjezd nebude jednoduchý. V T Areně zatím chybí hlavní kuchyň, společnost proto bude využívat své další provozy, zaměstnance i vlastní logistické zázemí. Na jednotlivých akcích mají vypomáhat také brigádníci a studenti.
„Jsme připraveni menu adaptovat podle zpětné vazby od fanoušků,“ ujistil Pech. Nabídka se navíc nebude držet jedné podoby. Jiná jídla mají být připravena pro hokej, jiná pro koncerty nebo další kulturní akce. Ceny jednotlivých pochutin zatím nejsou známé, podle Pecha se ale budou odvíjet od současné nabídky ve Winning Group Areně a rozhodně nebudou výrazně vyšší.