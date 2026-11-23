Tah na Slovensko v Bučovicích na Vyškovsku dnes asi na čtyři hodiny uzavřela nehoda osobního a nákladního vozu, řidič osobního zemřel. Policie dopravu odkláněla, informovala na síti X.
Nehoda se stala na silnici číslo 50 ve Slovenské ulici stala kolem 10:30. "Dopravu na silnici I/50 v Bučovicích zastavila tragická dopravní nehoda. Střetl se zde osobní vůz s nákladním," uvedla policie.
Řidiči museli objízdnou trasou. Směrem ze Slovenska se sjíždělo v Nesovicích na Kozlany, směrem na Slovensko se sjíždělo v Bučovicích na Bohaté Málkovice. Silnice byla znovu průjezdná kolem 14:30.