Nebezpečí však nikomu nehrozilo. Jak se ukázalo, muž je velký fanda airsoftu, tedy střelby kuličkovými pistolemi, a není vyloučené, že zrovna mířil na nějaký turnaj. Policie tyto informace neupřesnila.
„Přestože se nakonec ukázalo, že nešlo o žádnou hrozbu, muž musel strpět důkladnou policejní kontrolu,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka. Vše se ale obešlo bez větších manévrů, protože se muž nechoval nijak podezřele.
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Policisté nicméně doporučují fanouškům tohoto sportu, aby i při oblékání mysleli na ostatní, že je může jejich výbava nejen kvůli nedávným událostem z Polska vyděsit.
„Kompletní taktickou výstroj používejte nejlépe až na místě konání akce nebo mimo veřejný prostor,“ dodal mluvčí s tím, že se však muž nedopustil žádného protiprávního jednání.