Takzvaný brněnský Bronx dnes ožije díky městskému festivalu Ghettofest

Takzvaný brněnský Bronx, tedy lokalita kolem Bratislavské ulice, dnes ožije díky městskému festivalu Ghettofest. Jeho 15. ročník nabídne hudební, taneční, divadelní či literární program, a to zdarma nebo za dobrovolný příspěvek. Cílem přehlídky je posílit komunitu a zlepšit vnímání čtvrti, kde žije mnoho sociálně slabých a Romů. Dějištěm festivalu je okolí Káznice a Muzea romské kultury.
"Ghettofest bych popsala jako nevšední zážitek propojující romskou a neromskou kulturu. Není to festival stavěný na louce, ale s atmosférou vycházející ze specifického místa, rozprostírající se v srdci sociálně vyloučené lokality, jen dva kilometry vzdálené od středu Brna," uvedla organizátorka Lucie Grulichová.
Hlavní scéna bude na náměstíčku pod platany před Káznicí. Organizátoři domluvili například vystoupení vězeňské kapely Katr Band, kterou tvoří odsouzené ženy a zaměstnanci z věznice ve Světlé nad Sázavou. Další program hostí Park Eugena Horvátha ve Hvězdové ulici, kde vystoupí romské taneční soubory, v plánu jsou také exhibiční ukázky bojových sportů a turnaj v malé kopané.
"Do příprav Ghettofestu se jako komunita zapojujeme opakovaně, protože vnímáme jeho význam jako prostoru pro setkávání lidí, kteří by se za běžných okolností třeba ani nepotkali. Je to příležitost společně oživit veřejný prostor na Hvězdě a ukázat, že i skrze kulturu a sousedské aktivity lze posilovat vztahy a budovat otevřenější komunitu," uvedl vedoucí a tanečník souboru TS Salut Roma Jan Mirga.
V areálu Káznice vystoupí písničkáři a alternativní hudebníci. V kapli se uskuteční například diskusní setkání na téma Romů a jejich mediálního obrazu ve společnosti. Kompletní program, který začíná ve 14:00, je na webu www.ghettofest.cz.