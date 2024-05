Na střeše nejvyšší budovy Česka se kroutili tanečníci, každý musel být přivázán

Na nasvíceném parketu na střeše 111 metrů vysokého AZ Toweru se točilo speciální promovideo pro blížící se taneční soutěž Dance Battle, která je součástí Vaňkovka Festu v brněnském nákupním centru Vaňkovka.

Tanečníci zde předvedli balet, swing, hip-hop i breakdance. Na rozměrově malé ploše mohl vždy vystupovat jen jeden, spolu s ním byl v jednu chvíli na střeše většinou také kameraman, DJ a specialista na jištění.

„Na celém natáčení se však podílel tým téměř čtyřiceti lidí. O audio a světlo se starali lidé ze studia Visualove, asi deset lidí připravovalo a poté uklízelo pódium, dva lidé ovládali drony, jeden fotil a byli tam také influenceři,“ přibližuje Filip Svoboda z agentury Media Age, která za celou akcí stála.

Každý, kdo se na střeše nejvyššího českého mrakodrapu pohyboval, dostal speciální bezpečnostní školení a také jistící lano. Situaci na místě kontroloval zmíněný specialista.

Pódium se chystalo den dopředu. V natáčecí den trvala směna zhruba od 10 hodin do půlnoci, samotné natáčení pak od 18:30 do 22:30. „Měli jsme poměrně dlouhou rezervu pro tanečníky, aby se oblékli, připravili a také ze sebe setřásli strach z té výšky,“ podotýká Svoboda.

Natáčet právě na AZ Toweru jej podle jeho slov napadlo před několika měsíci. „Zástupce majitele budovy se nejdřív chvilku divil, ale pak řekl ‚proč ne‘. Musím říct, že z výsledku jsem až dojatý, vypadá to ještě lépe, než jsem si představoval. Tým byl profesionální a panovala v něm dobrá nálada od začátku do konce, byl to zážitek do konce života,“ svěřuje se Svoboda.

Výsledný klip bude na vybraných účtech sociálních sítí k vidění od pondělního večera.