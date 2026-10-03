Tématy pro kandidáty do Senátu na Znojemsku jsou zdraví, doprava či turismus

Bezpečnost, zdravotnictví, doprava, podpora sportu, spravedlivé financování či turismus jsou prioritami pro kandidáty ve znojemském senátním obvodu. Vyplývá to z vyjádření šestice kandidátů pro ČTK nebo z jejich volebních programů. Mandát na Znojemsku obhajuje Tomáš Třetina (TOP 09). První kolo senátních voleb se koná 9. a 10. října spolu s komunálními volbami.
Před šesti lety se o post senátora na Znojemsku ucházelo sedm kandidátů. Třetina ve druhém kole porazil se ziskem necelých 54,6 procenta hlasů Jana Groise. Letos se o hlasy voličů uchází s programem založeným třeba na daňovém zvýhodnění aktivních dobrovolných hasičů nebo spravedlivém rozdělení prostředků z rozpočtového určení daní.
Kandidátem za hnutí ANO je plavecký trenér Jiří Kyněra. Na Znojemsku chce zlepšit třeba dostupnost zdravotní péče v regionu či bezpečnost. Součástí jeho programu je i podpora sportovních klubů, trenérů a spolků.
Za Přísahu kandiduje Pavel Černý. Chce se věnovat třeba dopravě, řešit nezaměstnanost v regionu nebo bezpečnost ve Znojmě. "Co zmiňuje každá obec, jsou problémy s dotacemi. Starostové musí po večerech vysedávat u počítače nebo si na to najmout firmu. Už mám připravené podklady k centrálnímu registru dotací pro obce," řekl Černý.
Hnutí Stačilo! vyslalo do voleb krajskou zastupitelku Petru Rédovou. Jako senátorka by se chtěla věnovat třeba zdravotnictví nebo sociální oblasti. "Jako senátorka se chci ptát, jak zákon pomůže občanům, matkám, podnikatelům," uvedla Rédová. Zaměřit se chce i na dopravu nebo řešení sucha v regionu.
Hlasy voličů chce získat také místostarostka Znojma Bohumila Beranová, kandiduje za hnutí Hlas regionů. V programu má například ochranu jihomoravské krajiny a orné půdy, ochranu památek nebo zavedení stavebního zákona podle rakouského modelu. Chce také spolkům zjednodušit žádosti o dotace nebo zabránit stavbě větrných elektráren.
Podnikatel Jindřich Růžička je nezávislým kandidátem. V programu si klade za cíl podporovat třeba turismus v regionu, malé a střední podnikatele, prosazovat lepší dopravní napojení Znojemska na Brno, motivační programy pro lékaře v regionech nebo usilovat o podporu mládežnického sportu a spolků.
Podle politologa z Masarykovy univerzity Michala Pinka patří Znojemsko k jedné z největších periferií Česka. Připomněl, že v minulosti zde získala mandát i kandidátka za KSČM Marta Bayerová. Třetina získal křeslo senátora v době, kdy sociální demokracie byla skoro v troskách, ANO bylo vládní stranou a Třetina využil svou širší podporu v té době opozičních stran. "Zda to bude stačit i nyní, je otázka," poznamenal Pink. Doplnil, že i hnutí ANO zde v minulosti našlo hodně voličů.