Ceny tepla v blanenské soustavě centrálního zásobování se příští rok oproti letošku mírně zvýší. Zatímco letos domácnosti platily 998,85 koruny za jeden gigajoule, příští rok to bude 1028,38 koruny. Předběžnou cenu pro rok 2027 schválili blanenští radní v působnosti valné hromady, soustavu provozuje městská společnost Teplo Blansko. Město o tom dnes informovalo na svém webu.
Na soustavu je napojeno zhruba 110 objektů v Blansku, mezi ně patří bytové domy, případně části bytových domů. Jde také o některé veřejné budovy, jako jsou základní školy, budovy městského úřadu nebo část komerčních prostor v Blansku.
Cena se příští rok zvýší o tři procenta. Pro běžnou čtyřčlennou domácnost se spotřebou 20 gigajoulů ročně to znamená, že za vytápění a ohřev teplé vody zaplatí měsíčně zhruba o 49 korun více.
"I přes to, že ceny všech vstupů stoupají a opět počítáme se zdražením regulovaných plateb, tedy zejména plateb za distribuci plynu, podařilo se nám udržet předběžnou cenu tepla v podobné výši, jaká byla na rok 2026. Cena tepla je zachována zejména díky tomu, že jsme průběžně a s velkým časovým předstihem nakupovali zemní plyn pro nadcházející kalendářní rok. Aktuální cena plynu s dodáním v roce 2027 je více než dvojnásobná než námi nasmlouvaná cena. Předběžná cena tepla se pro koncové zákazníky změní jen o tři procenta, tedy o inflaci. Přitom počítáme s navýšením výdajů na opravu a údržbu soustavy,“ uvedl jednatel společnosti Teplo Blansko Vlastimil Vaníček.
Městská společnost Teplo Blansko s. r. o. provozuje systém centrálního zásobování teplem ve městě od 1. ledna 2024. Soustavu firma převzala poté, co bývalému provozovateli skončila nájemní smlouva s městem.