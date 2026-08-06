Teplotní rekordy dnes na jihu Moravy padly ve Strážnici a v Ivanovicích na Hané

Teplotní rekord dnes v Jihomoravském kraji zaznamenaly dvě stanice. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde meteorologové naměřili 38,5 stupně Celsia. Je to o 2,2 stupně více, než činil dosavadní rekord pro tento den z roku 2015. Druhý rekord zaznamenali meteorologové v Ivanovicích na Hané na Vyškovsku. ČTK to dnes sdělil Peter Hruška z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Rekordy ve Strážnici padaly i v posledních dnech. Tři dny po sobě tam byl pokořen absolutní teplotní rekord pro Moravu. Ve středu tam meteorologové naměřili teplotu 41 stupňů, která překonala rekordy z pondělí a z úterý.
Druhý rekord pro dnešní den padl v Ivanovicích na Hané na Vyškovsku. Dosavadní rekord pro 6. srpen byl 34,4 stupně Celsia v roce 2012, dnes tam teploměr ukázal o 0,3 stupně více.
Nižší, ale přesto stále tropické teploty, předpovídají meteorologové na jihu Moravy i v dalších dnech. V pátek podle předpovědi teploty dosáhnou 30 stupňů, stejně tak v sobotu. Na jihu kraje by však mohlo být výjimečně i 31 stupňů. Nedělní předpověď ukazuje denní maxima 30 až 34 stupňů, v pondělí meteorologové očekávají ještě o stupeň více.