Bundu nebo kalhoty linka „rozemele“ a vyrobí matraci pro polní nemocnici

Marek Osouch
  5:52aktualizováno  5:52
Že se z vyhozeného oblečení vyrábí koberečky do aut, je celkem známá věc. Nemusí však zůstat jen u recyklace pro automobilový průmysl. Ve firmě Retex v Moravském Krumlově na Znojemsku po několikaměsíčním testování spustili ostrý provoz linky, jenž umožní z již nepotřebných oděvů vyrobit materiály, které najdou využití v armádním sektoru, zdravotnictví nebo letectví.

Je to možné díky tomu, že tato speciální linka, kterou obsluhují čtyři pracovníci, umožní kombinovat různé druhy textilu a obohatit je o další vlákna a prvky. Celkem může výsledný produkt obsahovat až osm vrstev, které využití původního textilu zněkolikanásobí.

Firma Retex spustila v Moravském Krumlově novou linku, umožňující lepší zpracování textilu. Z nepotřebných oděvů vyrobí materiály, využitelné v armádním sektoru, zdravotnictví nebo letectví. (září 2025)
Firma Retex spustila v Moravském Krumlově novou linku, umožňující lepší zpracování textilu. Z nepotřebných oděvů vyrobí materiály, využitelné v armádním sektoru, zdravotnictví nebo letectví. (září 2025)
Firma Retex spustila v Moravském Krumlově novou linku, umožňující lepší zpracování textilu. Z nepotřebných oděvů vyrobí materiály, využitelné v armádním sektoru, zdravotnictví nebo letectví. (září 2025)
Firma Retex spustila v Moravském Krumlově novou linku, umožňující lepší zpracování textilu. Z nepotřebných oděvů vyrobí materiály, využitelné v armádním sektoru, zdravotnictví nebo letectví. (září 2025)
18 fotografií

„Je to vždy o zákaznících, co potřebují. Stále nemáme vyčerpané možnosti této linky, která je svého druhu jediná nejen u nás, ale i v Evropě a možná i ve světě,“ oznamuje ředitel společnosti Robert Šimek.

Dosud mohli na jiné lince dát dohromady jen tři vrstvy, což je ohledně požadavků trhu limitovalo. „Navíc můžeme uspořit prostor a váhu tím, že se chceme pokusit vměstnat osmicentimetrový izolační materiál do jednoho centimetru,“ přibližuje šéf společnosti, která na jihu Moravy a ve druhém závodě u Liberce zaměstnává 218 lidí.

Na trh se nyní bude snažit dodávat materiály v kvalitě takřka jako od prvovýrobců. Díky využití oděvů, které získává čím dál častěji zdarma, navíc stlačí níž náklady. „Podařilo se nám dokonce vyvinout materiál do stavebnictví, na který míříme pěti kahany, ale ani po patnácti minutách vůbec nehoří,“ líčí Šimek, jak dokážou „vypiplat“ staré textilie, ať už z domácího šatníku, nebo průmyslu.

Kam s oděvy?

Obce a města mají od letoška povinnost zajistit jejich třídění ve sběrných dvorech nebo kontejnerech v ulicích. Patří do nich jen čisté oblečení, které je zabalené v pytlích.

Znečištěné oděvy nebo děravé boty do speciálních nádob nepatří. V Brně je možné tento druh odpadu odevzdat ve sběrném dvoře na Jedovnické 4. Pokud už je opravdu nevyužitelný, zamíří do spalovny.

Staré bundy nebo kalhoty tak mohou najít využití v izolaci v domech, ale i v letectví nebo zdravotnictví. „Nepředstavujte si klasický operační sál, ale spíš polní nemocnici, kam můžeme na lůžka dodávat matrace, které je možné v těchto podmínkách snadno vyčistit jen párou,“ nastiňuje Šimek průnik i do sektoru armády a zbrojního průmyslu.

Základní surovina přitom Retexu ubývat nebude, spíš naopak. Podle výkonného ředitele Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu Jiřího Česala se každý rok na český trh dostane 90 tisíc tun oděvů. Od letoška navíc mají obce povinnost zajistit separaci textilu, aby staré oblečení nekončilo v běžné směsné popelnici.

Třeba v Brně už je to poměrně dlouhodobá praxe. A tamní odpadová společnost SAKO pozoruje rostoucí množství vytříděných oděvů. „Zatímco ještě v roce 2019 to bylo 390 tun textilu, loni už 514 tun,“ uvádí mluvčí městské firmy Michal Kačírek s tím, že v ulicích Brna provozují celkem 242 kontejnerů.

Nádoby na starý textil přitom mají v krajském městě i další společnosti, mezi nimi například Diakonie nebo boskovická firma Textil-Eco.

„Rozemleté“ oblečení na lince firmy Retex

Oblečení vyhozené do specializovaného kontejneru putuje nejdřív na třídicí linku, kde se rozhodne, zda půjde potřebným, nebo do secondhandů, popřípadě už kvůli svému stavu zamíří rovnou na recyklaci. Není tak vyloučené, že skončí právě v městečku na Znojemsku známém hlavně díky Slovanské epopeji.

Podle Česala je podobných podniků jako Retex v Česku stále málo. „Odhadoval bych to na jednotky, maximálně nižší desítky,“ sděluje.

Experti přitom upozorňují, že bez kvalitního dotřiďování a domácích kapacit pro recyklaci bude stále značná část této hodnotné suroviny končit na skládce nebo ve spalovně.

Skládky zavírají, odpad zůstává. Obce tak musí víc třídit a spoléhat na spalovnu

Brzy však přibude nová firma, která se chce recyklaci věnovat. Podle Institutu cirkulární ekonomiky ji plánuje Diakonie Broumov spustit na východě Čech a do budoucna počítá i s další pobočkou v Ostravě. „Jejím cílem je převádět zejména textilie na izolační desky ve stavebnictví s voděodolnými a akustickými vlastnostmi,“ přibližuje analytička institutu Nina Hromádková.

Podobný záměr, tedy výrobu desek z použitého oblečení, avizují i podnikatelé v Křižanovicích na Vyškovsku, kde se v tamním statku válí hromady textilního odpadu, které značně znervózňují místní obyvatele. Teprve se však uvidí, jestli se tento plán naplní.

Naopak z brněnských Horních Heršpic má navezený odpad, v němž byla i bílá vlákna textilu, brzy zmizet zpět do Německa, jak se to povedlo u Jiříkova na Bruntálsku. „Mělo by se tak stát v příštích týdnech,“ řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

Pilsner Fest se letos vrací do centra Plzně na náměstí a do Šafaříkových sadů

Plzeňské oslavy piva Pilsner Fest se letos vrátí do centra města, na náměstí Republiky a do Šafaříkových sadů. Festival, který se v minulých letech konala v...

Na pražském Žižkově se 23. září konala tradiční připomínka narození básníka Jaroslava Seiferta. Akci uspořádala básnířka a spisovatelka Radana Šatánková se svým spolkem Krasomil.
U rodného domu v...

vydáno 25. září 2025  8:24

Na pražském Žižkově se 23. září konala tradiční připomínka narození básníka Jaroslava Seiferta. Akci uspořádala básnířka a spisovatelka Radana Šatánková se svým spolkem Krasomil.
U rodného domu v...

vydáno 25. září 2025  8:23

Rok od povodní v České Vsi: modulární škola pomohla dětem vrátit se do lavic

25. září 2025  8:15

Díky tátovi jsem vyrostl u záchranářů, vzpomíná režisér Martin Vrbický

Devadesát let odvahy, dřiny a tichého hrdinství. Horská služba slaví letos výročí a k vidění bude v televizi dokument Ve službě horám, jenž divákům otevře dveře do jejich světa. Režisér Martin...

25. září 2025

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

AI jako parťák strážníků. Ústí rozmístí senzory upozorňující na podezřelé zvuky

Stačí zoufalý výkřik a strážníci v Ústí nad Labem budou během několika sekund vědět, že se něco děje. Město jako první v regionu investuje do moderní technologie, která dokáže ve veřejném prostoru...

25. září 2025  7:12,  aktualizováno  7:12

Hygienici na Vysočině radí, jak na žloutenku. Ve školách se má víc uklízet

Případů virové hepatitidy A neboli žloutenky v Česku přibývá. Výjimkou není ani Vysočina. Zatímco ještě v květnu tohoto roku krajští hygienici evidovali „jen“ čtyři případy, po prázdninách je to...

25. září 2025  6:52,  aktualizováno  6:52

Metropole bude poslední zářijový víkend nabitá akcemi. Na své si i přijdou milovníci techniky

Praha o víkendu nabídne pestrý program pro technické nadšence, rodiny i milovníky kultury. V sobotu se otevře depo metra ve Zličíně, v neděli ožije Vltava a Zoo Praha oslaví 94. narozeniny. Slevu si...

25. září 2025

Živě:  Kulatý stůl - Nové výzvy v politice závislostí

25. září 2025

Lidé mohou vybírat ze 14 nápadů na vylepšení Děčína

Z celkem 14 nápadů na vylepšení města mohou lidé vybírat v letošním ročníku participativního rozpočtu Tvoříme Děčín. Jde třeba o houpačky na zastávce v Tyršově ulici, hřiště na Mariánské louce,...

25. září 2025  5:59

Bundu nebo kalhoty linka „rozemele“ a vyrobí matraci pro polní nemocnici

Že se z vyhozeného oblečení vyrábí koberečky do aut, je celkem známá věc. Nemusí však zůstat jen u recyklace pro automobilový průmysl. Ve firmě Retex v Moravském Krumlově na Znojemsku po...

25. září 2025  5:52,  aktualizováno  5:52

Dobříšský hřbitov přijme ostatky padlého parašutisty Vladislava Soukupa

Hřbitov v Dobříši na Příbramsku dnes přijme ostatky válečného hrdiny Vladislava Soukupa, které byly více než 80 let umístěny v Perlacherském lese u Mnichova....

25. září 2025,  aktualizováno 

Silnice na Mělnicku byla kvůli nehodě cisterny téměř 11 hodin zavřená

Silnice mezi Veltrusy a Zlosyní na Mělnicku byla dnes téměř jedenáct hodin zavřená kvůli nehodě cisterny s látkou pro výrobu plastů. Nikdo se nezranil. Kolem...

24. září 2025  22:09,  aktualizováno  22:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.