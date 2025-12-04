Ježíšek v láhvi udělá radost jemu i jí, radí vinařská rodina Foltýnů

Advertorial   0:02aktualizováno  0:02 – ADVERTORIAL
Navázali na tradici svých předků, dnes se na práci ve vinohradu i ve sklepě podílí už i mladá generace rodiny Foltýnů. Zákazníkům nabízí vinařství Vinofol pečlivě sestavené dárkové sady těch nejlepších vín z hroznů vypěstovaných na Pálavě a jejím okolí s úctou a maximální šetrností k přírodě. Pod stromeček zvládnou Foltýnovi vyrobit a bezpečně doručit i láhve s originálním věnováním přímo na etiketě.
Pavel (vlevo) a Richard Foltýnovi už s vínem podnikají přes třicet let....

Pavel (vlevo) a Richard Foltýnovi už s vínem podnikají přes třicet let. Zapojují se i jejich rodiny. | foto: Vinofol

Ježíšek v láhvi udělá radost jemu i jí, radí vinařská rodina Foltýnů
Ježíšek v láhvi udělá radost jemu i jí, radí vinařská rodina Foltýnů
Ježíšek v láhvi udělá radost jemu i jí, radí vinařská rodina Foltýnů
Na přání zákazníků umí ve Vinofolu opatřit etikety na míru.
22 fotografií

Už je to více než třicet let, kdy se Richard s bratrem Pavlem pustili do podnikání s tím, co viděli u svého táty i dědečků. Tehdy si ani nepomysleli, že by víno mohlo čekat na svého degustátora jinak než pod korkem. Ale trendům se nebrání. Ať už jde o odrůdy, ekologické postupy, moderní technologické vybavení.

K rybě sekt nebo suchá vína

Tradiční štědrovečerní večeři rodina Foltýnových začíná přípitkem. A jak jinak, než vlastním sektem. Ten nechávají zrát v přímo v láhvi. Má příjemnou svěžest i perlivost, kterou provází citrusovo – oříškové tóny. Právě lehčí, svěží a suchá vína pak Foltýnovi doporučují nalévat i ke kaprovi nebo jiným rybám. Vinařští bratři doporučují Ryzlink vlašský, Ryzlink rýnský, Pinot Blanc nebo Chardonnay, kdo by měl zálusk na aromatičtější vína, může sáhnout po Tramínu červeném nebo Pálavě. Posezení u stromečku i ve vinařské rodině pravidelně korunuje sledování kultovních Pelíšků. U nich už rozlévají do sklenic víno červené. Na pohodový zimní večer se hodí i taková, která zrají minimálně 18 měsíců v dřevěných sudech z Francie, konkrétně z Francouzského dubu a stejnou dobu potom v láhvi.

Co se však za roky nezměnilo, je úcta k révě, Foltýnovi si cení kvality a vinohrady nepřetěžují. Nejen bratři, ale i celá vinařská rodina Foltýnů s oblibou připomíná, že u nich se jde cestou maximální kvality a ne maximálního výnosu. Motto vinařství zní jeden keř-jedna láhev.

„První vinice jsme měli doma v Novosedlech na jižní Moravě. Postupně se přidaly další, v Pavlově, Mikulově, Horních a Dolních Věstonicích, Novém Přerově nebo Pasohlávkách. Všechno je to v dosahu, bez zbytečného svážení z velké dálky. To nám umožňuje mít stoprocentní kontrolu nad vším, od výsadby a pěstování až po finální zpracování hroznů a prodej vína. Každá vinice má své jedinečné terroir, to znamená jiné půdní a klimatické podmínky, které zvýrazňují jedinečnost každého vína z dané oblasti. Třeba z řádků pod Pálavou je víno s výraznější mineralitou díky vápencovému podloží. I v tomto dokážeme zákazníkům poradit,“ vysvětluje Pavel Foltýn.

Rodinný podnik

Ježíšek v láhvi udělá radost jemu i jí, radí vinařská rodina Foltýnů

A poradit dokáže nejen on. „Vinařině se věnuje celá rodina. Jsme s révou, hrozny i výsledným vínem pevně provázaní všichni členové. Už i děti vedou degustace, pracují v oblasti obchodu a mají třeba své zákazníky… Prostě dělají, co je potřeba,“ doplňuje svého bratra Richard Foltýn.

Například na obchodním oddělení, kde působí Richard Foltýn mladší, je před Vánoci značný frmol. Lidé mohou z Vinofolu ochutnat vína 26 odrůd a na vinařském e-shopu si mohou nakombinovat své dárkové sady i podle vlastních preferencí. „Máme nachystané předvýběry, třeba Medailovou kolekci, Prestige kolekci, sadu pod stromeček z Pálavy i třeba výběr suchých vín. Vedeme taky dárkovou kombinaci, která nabízí širokou paletu vín a vybere si z ní opravdu každý,“ vyjmenovává Richard Foltýn mladší.

Cinkají nejen skleničky

Přestože bratři Richard a Pavel Foltýnovi nejvíce cení, když se k nim spokojení zákazníci rádi vracejí, můžou se chlubit i uznáním od hodnotitelů vín po celém světě na mezinárodních i tuzemských soutěžích, kam svá vína pravidelně posílají. A medaile jim jen cinkají. Vinařství Vinofol každoročně sbírá ocenění z renomovaných soutěží jako třeba AWC Vienna, San Francisco a nebo třeba Salón vín ČR. Vína oceněná na tuzemských i zahraničních soutěžích Foltýnovi seřadili do exkluzivní Medailové kolekce, v níž ocenění degustátor najde více než 25! Medaile však lidé najdou i na většině lahvích v dalších kolekcích.

Ve Vinofolu umí také láhve vlastního výběru zabalit do několika dárkových provedení obalů. Zákazník si může vybrat barvu kazety nebo třeba to, jestli bude dřevěná. „Víno je skvělý dárek, udělá radost jemu i jí. A kromě kvalitního vína dáváte také příslib příjemného prožitku,“ ujišťují vinaři z Novosedel.

Bezpečné doručení až pod stromeček

Ať už si objednáte jednotlivé láhve, sestavenou sadu nebo kolekci se správnými skleničkami i vývrtkou, o doručení se bát nemusíte. „Roky praxe nás naučily své. Dnes už spolupracujeme jen s osvědčenými a spolehlivými dopravci, kteří za poslední roky nerozbili ani jednu láhev. Vše nakládáme ručně a s maximální péčí,“ ujišťuje Richard Foltýn.

Ježíšek v láhvi udělá radost jemu i jí, radí vinařská rodina Foltýnů.

Aby vína dorazila včas a obdarovávaní je opravdu našli pod stromečkem, je potřeba objednávku zadat nejpozději 19. prosince. Foltýnovi stíhají vyrobit dárkové skleničky i etikety podle přání zákazníků. Objednávku na takové originální vánoční překvapení je potřeba zajistit do poloviny prosince. Vlastní potisk se může hodit také třeba k jubileu, svatbě nebo na firemní akci.

Degustace ve sklepě i rozkvetlém vinohradu

Kdo by chtěl rodinné vinařství Vinofol navštívit osobně, může se těšit na originální degustace. Kromě osvědčených ochutnávek v degustačním sklepě Veltlinium 1874 v Horních Věstonicích je možné vyzkoušet vína i v nově otevřeném, moderním winebaru a vinotéce Cihelna v Novosedlech a je možné navštívit i nově otevřenou Enotéku s apartmány v centru Mikulova. Ve zmíněných vinařských domech si víno vyberete ze speciálního dispenzoru A degustaci si tak můžete řídit sami, podle svých chutí.

„Rádi provázíme hosty se sklenkou vína i přímo našimi vinohrady. Degustaci mezi řádky pořádáme v každém ročním období. Hezké je to na podzim, ale i v létě, když kvete rudý jetel inkarnát a další květiny, které sejeme na plochu mezi révu,“ přibližuje Jitka Foltýnová, zástupkyně nejmladší generace vinařské rodiny.

Ve vinařství Vinofol bratří Foltýnů je pravidlem, že z jednoho keře se vyrobí...

Rostliny mezi hlavami révy mají kromě okrasné funkce především tu podpůrnou. Některé vážou vzdušnou vlhkost a stahují ji révě ke kořenům, jiné dodávají keřům i půdě prospěšné látky a po posečení slouží jako hnojivo. Stačí se domluvit a ekologii v praxi si návštěvníci mohou prohlédnout na vlastní oči. Stejně jako keře, na kterých zrají bobule mířící do sklenky.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po nich jezdí tramvaje, autobusy a dokonce i nový tříčlánkový trolejbus. Dopravní podnik (DPP) totiž opět...

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

Ježíšek v láhvi udělá radost jemu i jí, radí vinařská rodina Foltýnů

Advertorial
Pavel (vlevo) a Richard Foltýnovi už s vínem podnikají přes třicet let....

Navázali na tradici svých předků, dnes se na práci ve vinohradu i ve sklepě podílí už i mladá generace rodiny Foltýnů. Zákazníkům nabízí vinařství Vinofol pečlivě sestavené dárkové sady těch...

4. prosince 2025,  aktualizováno 

V Pardubicích hořelo v podzemním kolektoru, hasiči v něm našli mrtvého člověka

ilustrační snímek

V Pardubicích na Tyršově nábřeží dnes ráno hořelo v horkovodním podzemním kolektoru, po uhašení požáru v něm hasiči našli mrtvého člověka. Okolnosti neštěstí...

3. prosince 2025  20:39,  aktualizováno  20:39

Strakonice připravují na příští rok rozpočet se schodkem 79 mil. Kč

ilustrační snímek

Strakonice připravují na příští rok rozpočet se schodkem 79 milionů korun. Navrhovaný ekonomický plán počítá s výdaji 903 milionů korun a s příjmy 824 milionů...

3. prosince 2025  19:50,  aktualizováno  19:50

Zastupitelé Nymburka schválili na rok 2026 rozpočet s výdaji 1,018 mld. Kč

ilustrační snímek

Nymburk bude příští rok hospodařit s výdaji 1,018 miliardy korun a příjmy téměř 723 milionů korun. Schodek vyrovná město podobně jako v předchozích letech z...

3. prosince 2025  18:48,  aktualizováno  18:48

Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku

Five Guys burger

Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného člena. Americký Five Guys však milovníky cenově dostupné stravy příliš nepotěší, mezi pěticí...

3. prosince 2025  20:15

Žalobce:Podmíněnému propuštění vraha z Mírova nešlo z pohledu zákona zabránit

ilustrační snímek

Podmíněnému propuštění odsouzeného vraha z Mírova na Šumpersku, který tři týdny po opuštění věznice podle policie znovu vraždil, nešlo z pohledu zákona...

3. prosince 2025  18:04,  aktualizováno  18:04

Příbram bude příští rok hospodařit se schodkovým rozpočtem s výdaji 1,6 mld Kč

ilustrační snímek

Příbram bude v příštím roce hospodařit s očekávanými příjmy 1,456 miliardy korun a výdaji 1,603 miliardy. Schodek téměř 147 milionů korun pokryje zapojením...

3. prosince 2025  17:39,  aktualizováno  20:43

Ještě lepší fofr dolů. Velkou rekonstrukcí prochází známá bobová dráha na pražském Proseku

Nová bobová dráha na pražském Proseku

Známá bobová dráha na Proseku se do léta promění k nepoznání. Na kopci Máchalka už zmizela původní restaurace, stavební ruch se přesunul na místo budoucí atrakce a práce běží naplno. „Cílem je...

3. prosince 2025  18:46

Pro pacienty s leukémií je to přelom, říká o Obláčku nad Plzní primář

Ve Fakultní nemocnici Plzeň začíná sloužit hematoonkologům nástavba nad blokem...

Délka je asi 120 metrů, šířka 40 a výška osm metrů. To jsou rozměry Obláčku nad Plzní, nástavby, která se dnes oficiálně otevřela na osmipatrové budově Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně. Na...

3. prosince 2025  18:42,  aktualizováno  18:42

Umělá inteligence halucinovala o rozsudcích, advokát za to dostal pokutu od ÚS

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) vyměřil pořádkovou pokutu 25.000 korun pražskému advokátovi, jenž při psaní stížnosti využil nástroje generativní umělé inteligence a...

3. prosince 2025  16:45,  aktualizováno  16:45

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Svár kvůli „perníkové chaloupce“. Milion je přemrštěná cena, kritizuje radnici opozice

Perníková chaloupka stojí v parku Na Sadech v centru Českých Budějovic.

Ještě před začátkem adventního období začala v parku v centru Českých Budějovic zářit nová výzdoba. U „perníkové chaloupky“ se už stihly vyfotit stovky, či spíše několik tisíc lidí. Jenže v...

3. prosince 2025  18:22

Přestavba železnice k automobilce zadrhává, nadjezd v Týništi se zpozdí

Železniční stanice Týniště nad Orlicí

Modernizace nádraží v Týništi nad Orlicí na Rychnovsku, která má přinést také výstavbu nadjezdu nad železniční tratí v centru města, se nejspíš o rok odloží. Správa železnic měla už v létě vybrat...

3. prosince 2025  18:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.