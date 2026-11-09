Tišnov má novou koalici, starostou bude dál Jiří Dospíšil, vymění se jeden radní

Složitá koaliční vyjednávání v Tišnově na Brněnsku dnes skončila měsíc po volbách, v den zasedání ustavujícího zastupitelstva. Koaliční smlouvu dnes podepsalo hnutí Místní občasný spolek Tišnováků (MOST) s Lidovci, Tišnováky a Spolky pro Tišnov s podporou Pirátů. Uskupení bude mít osm zastupitelů z 15. V čele města tak zůstane Jiří Dospíšil (MOST) a v pětičlenné radě se vymění jeden radní. Uskupení o tom informovala na facebookovém profilu města.
Dospíšil stojí v čele Tišnova od roku 2014. Prvním uvolněným, tedy plně placeným, místostarostou bude nadále Karel Souček (Tišnováci). Neuvolněnými, to znamená částečně placenými, místostarosty se stanou Aleš Navrátil (MOST) a Zuzana Brzobohatá (Spolky pro Tišnov), která je jediným nováčkem v radě. Radu doplní Irena Ochrymčuková (Lidovci pro Tišnov). "Složení rady, na němž jsme se nakonec shodli, zajistí kontinuitu ve vedení města a zároveň přinese nové impulsy a podněty,“ uvedl Dospíšil.
Volby v Tišnově vyhrálo hnutí MOST, které získalo pět zastupitelských mandátů, druhý byl Otevřený Tišnov se třemi mandáty. V zastupitelstvu usedne ještě ANO 2011 se dvěma mandáty, dva zastupitelé za Tišnov Plus a po jednom zastupiteli za Lidovce, Tišnováky a Spolky pro Tišnov.
Hned na počátku vyjednávání se vytvořila dvě uskupení. Dosavadní koalice MOST, Lidovci a Tišnováci měli sedm mandátů, Otevřený Tišnov podepsal s ANO, Tišnov Plus a Spolky pro Tišnov memorandum o společném vyjednávání. Domluvili se, že nebudou samostatně vyjednávat s žádným dalším subjektem, že jednání povedou pouze jako blok. Disponovali osmi mandáty.
Po necelých dvou týdnech vyjednávání Spolky pro Tišnov ze společného memoranda vystoupily a jejich zvolený zastupitel Tomáš Blaha po dalším týdnu na post zastupitele rezignoval. Zdůvodnil to tlakem veřejnosti i svých spolukandidátů. Na jeho místo nastoupila Zuzana Brzobohatá, Spolky tak o víkendu začaly vyjednávat s uskupením kolem hnutí MOST a dnes podepsaly koaliční smlouvu.
"Dohodu pěti uskupení o vytvoření koalice v Tišnově respektujeme. Důrazně však odsuzujeme způsob, jakým k tomu došlo. Postup Spolků pro Tišnov vůči jejich zvolenému zastupiteli Tomáši Blahovi považujeme za nedemokratický, politicky nepřijatelný a lidsky odsouzeníhodný. Tlak, kterému ze strany Spolků pro Tišnov čelil, totiž vedl k obavě o vlastní zdraví a následné rezignaci na mandát zastupitele. To nelze jen tak přejít. Je pochopitelné, že dosavadní vedení města chtělo pokračovat. Způsob, který k tomu zvolilo a v němž sehrála hlavní roli nynější zastupitelka Zuzana Brzobohatá, však do komunální politiky nepatří," uvedla pro ČTK lídryně Otevřeného Tišnova Alena Svobodová Kovaříková.
Ustavující zastupitelstvo se v Tišnově sejde dnes v 17:00.