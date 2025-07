Tlak na výkon sílí. Co může firma udělat pro zdraví svých zaměstnanců?

kji

8:00

Zaměstnanci, kteří se cítí dobře – fyzicky i psychicky – podávají lepší výkon, méně chybují a jsou loajálnější. Stále více firem proto přehodnocuje, co doopravdy znamená „péče o zaměstnance“. Opravdu to jsou jen stravenky a příspěvek na sport? InBody přináší do firem prevenci, motivaci i data, která mají smysl.