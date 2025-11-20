Lidem vadí stav toalet v oblíbeném centru, hlasují pro „spláchnutí minulosti“

Autor: mos
  16:32
Stovky brněnských dětí každý den zamíří do kroužků ve Středisku volného času uprostřed Lužánek. Budova v centru největšího brněnského parku slouží v nemálo případech i kolemjdoucím, když si potřebují odskočit. Tamní toalety však mají to nejlepší za sebou. Ve stejném stavu jsou už desítky let a roky slibovaná oprava nepřichází.

Pracovníky volnočasového centra stav záchodů štve, což umocňuje fakt, že se čím dál častěji řeší nějaká porucha. „Je to i tím, že jsou opravdu velmi vytížené,“ líčí vedoucí některých aktivit ve středisku Lucie Hlavicová s tím, že týdně je může využít až 2500 dětí a dalších návštěvníků.

Právě tato pracovnice předložila návrh na pětimilionovou rekonstrukci toalet do takzvaného participativního rozpočtu. V rámci něj sami lidé hlasují o projektech, do kterých pak je Brno zavázáno investovat. Přímo na toaletách jsou cedulky nabádající ostatní k hlasování a „spláchnutí minulosti“.

Pracovníkům střediska došla trpělivost s tím, jak vypadají toalety v centru, kam chodí stovky dětí. Po městu chtějí vynutit opravu. (20. listopadu 2025)
Ředitel střediska Jan Ondroušek záměr svých podřízených podporuje. Doufá, že se tím oprava pohne rychleji dopředu. Město jako majitel budovy, v níž tato krajská organizace sídlí, totiž podle něj spíš často řeší havarijní stavy, než nějakou generální rekonstrukci se vším všudy.

Ostatně vypovídá o tom i studie na opravu toalet, která je stará už patnáct let. „Oprava zatím nebyla v plánu , pro vlastníka ani pro nájemce to dosud nebyla priorita,“ uvedl mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek. Ondroušek ale říká, že už minimálně dvacet let o opravu usilují, ale dosud se na ni nedostalo.

Stav toalet je relativně zachovalý, nejde o žádné „místo hrůzy“, nicméně stáří je patrné. Někde chybí část obkladů, jinde je letitá špína, v kabinkách pak lidé při spláchnutí ještě postaru tahají za šňůru.

Proč o rekonstrukci musí až touto cestou žádat zaměstnanci střediska a neopraví záchody samo město jako vlastník budovy? Brněnský radní Petr Bořecký (KDU-ČSL), který má na starosti právě participativní rozpočet, sdělil, že město má zkrátka nějaký plán oprav. „Já to ze své pozice nedokážu ovlivnit,“ tvrdí, přestože je jedním z jedenácti členů městské rady.

Nemyslí si, že by politici včetně něj měli takzvaně „máslo na hlavě“, že stav toalet určených především pro děti dlouhé roky zanedbávali. „Když s tím ale takto přijdou sami občané, jsou schopni proces opravy urychlit,“ vyzdvihl přínos participativního rozpočtu.

Ve čtvrtek 20. listopadu se tento projekt držel v hlasování na průběžné sedmé pozici, tedy těsně nad čárou, aby bylo město posléze zavázáno nové toalety vybudovat. Hlasovat pro tento či jiné záměry mohou lidé s trvalým bydlištěm v Brně ještě do konce listopadu, tedy do konce příštího týdne.

