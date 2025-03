Miliardové úpravy brněnské tepny kritikům nestačí, vadí jim zastávka v kopci

Po loňském otevření víc než kilometr dlouhé nové silnice překlenující Tomkovo náměstí, řeku Svitavu i maloměřické seřaďovací nádraží zmizel z Brna významný dopravní problém trvající řadu let.

Šoféry už nezdržuje průjezd přes křižovatku na prostranství, kam pomalu sjížděli od Husovického tunelu. Místo dobrzďování do kolony a čekání na zelenou tudy díky mimoúrovňovému křížení projíždějí plynule.

Nové úseky velkého městského okruhu Tomkovo náměstí a Rokytova za 2,4 miliardy korun výrazně urychlily dopravu v této části města. A některým místům ulevily od téměř nesnesitelného provozu, hlavně Svatoplukově a Gajdošově ulici v Židenicích, kam řidiči z Tomkova náměstí běžně automaticky pokračovali.

Dnes tam z nové estakády „jen“ odbočují, hlavní směr vede rovně do Rokytovy, odkud více šoférů jede dál doleva na Vinohrady než doprava do Židenic.

„Ve Svatoplukově a Gajdošově je cítit úleva, tranzitní doprava míří přes Vinohrady. Obě naše ulice byly zatížené 40 let, kdy auta projížděla kolem školy a domů. Okolo Vinohrad teď jezdí dál od zástavby,“ hodnotí židenický starosta Petr Kunc (nez.).

Že objem dopravy mířící po Žarošické okolo tamního sídliště výrazně stoupl, potvrzuje také starostka Vinohrad Jitka Ivičičová (KDU-ČSL). I kvůli tomu věří, že se podaří silnici osadit značkami zakazujícími průjezd tranzitní dopravy.

„Ve zkušebním provozu už fungovaly, pak je ale sundali. Předpokládáme, že se na místo vrátí,“ doufá s tím, že tento týden je kvůli tomu naplánované jednání. Zároveň počítá s tím, že na hlavním tahu dojde také k úpravě semaforů zajišťující plynulejší jízdu.

Stížnosti na novou polohu zastávky

Přímo na Tomkově náměstí se stala předmětem debat nová zastávka MHD ve směru do Černých Polí. Je umístěna v kopci za křižovatkou v Provazníkově ulici u estakády. Nahradila původní dočasné nástupiště takzvaně u cukrárny či barber shopu, jež stojí na prostranství poblíž tramvajových ostrůvků.

„Starší lidé si stěžují, že je nová zastávka v kopci, v zimě to tam klouže. V létě tam zase bude pražit slunce, protože je obrácená na jižní stranu. Kvůli úzkému chodníku není možné nainstalovat přístřešek,“ poukazuje místostarosta Brna-sever pro dopravu Martin Basel (ODS).

Radnice před několika týdny i na základě podnětů občanů požádala dopravní podnik a magistrát o přemístění zastávky do předchozí provizorní polohy. „Z té jsme měli kladné odezvy minimálně od desítek lidí. Nezaznamenal jsem, že by někdo preferoval nástupiště v kopci,“ dodává starosta městské části Martin Maleček (SOL). Z tramvaje to přitom lidé mají přes přechod blíž na nové nástupiště.

S umístěním zastávky v kopci počítal projekt schválený ještě před začátkem stavebních prací. „Je logicky v odjezdovém směru tak, aby tam mohly na jednom místě zastavit po cestě do Černých Polí všechny spoje přijíždějící ze všech směrů. To znamená přes most od Židenic a Vinohrad, z Valchařské, z Dukelské od husovické vozovny a v budoucnu rovněž z nové silnice, která se projekčně připravuje a povede areálem bývalé Zbrojovky,“ vysvětluje mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Než se však začne propojení ze Zbrojovky nazvané Nová Dukelská stavět, potrvá to ještě roky. „Výhledově jde třeba o sedm let. Do té doby může být nástupiště klidně v dočasné poloze,“ míní Maleček.

Lávka zůstane zavřená

Po „odklonění“ spojů do zastávky v kopci slouží opuštěné nástupiště pro krátkodobé odstavení autobusů linky 57, stejně jako před výstavbou této části městského okruhu, a případně také pro náhradní dopravu při výluce tramvají do Maloměřic a Obřan a trolejbusů na Vinohrady. Ke změně dopravní podnik aktuálně neplánuje přistoupit.

Podobně magistrát v blízké době nehodlá nic měnit na nedaleké uzavřené lávce přes řeku Svitavu. Vstupy na ní ponechá zabarikádované. Začít sloužit přitom měla na jaře před třemi lety, usazena byla dokonce už v listopadu 2011.

„Stížnosti ohledně nezprovoznění lávky vnímáme. S ohledem na navazující práce to má však své opodstatnění,“ reaguje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek s odkazem na to, že nejdřív musí dělníci opravit vodovod na přilehlém Sportovním nábřeží i v ulici Bratří Mrštíků.

A vlastní investici vedle musí ještě dlouho oželet husovičtí sokolové. Kvůli výstavbě nové silnice se vzdali části pozemků, na oplátku získali od města mimo jiné 30 milionů na sportovní halu. Na ni se jim ale dosud nepodařilo získat povolení.

Stavební ruch každopádně zůstane v lokalitě i nadále. Připravují se opravy okolních ulic využívaných pro těžkou techniku i coby objízdné trasy. Jedná se o Dolnopolní, Karlovu, Světlou a Vrbí. V plánu je také vytvořit parkoviště a hřiště pod estakádou na Tomkově náměstí nebo výsadba zeleně.