Tornádem zasažené obce připomínaly nynější snímky z Ukrajiny, říká intervent

Trochu jako nynější snímky z války na Ukrajině to vypadalo podle koordinátora krizových interventů Diecézní charity Brno Miroslava Doležela v obcích na Hodonínsku a Břeclavsku, které před pěti lety zasáhlo tornádo. Spolu se svými kolegy tehdy na místě nabízel pomoc třeba osamělým lidem nebo těm, kterým živel zničil domy. Pracovníci v obcích působili ještě asi rok poté, řekl Doležel ČTK.
Coby koordinátor krizových interventů navštívil obce hned druhý den ráno. "Hasiči říkali, pojďte se podívat, to jste v životě neviděli. Bylo to trochu specifické. Byla tam silně poškozená ulice a vedle toho ulice, která byla téměř netknutá," řekl Doležel.
Vzpomínky na tornádo mu již částečně překryly povodně v roce 2024, kde také pomáhal. "U té vody jste ale přesně viděli, kudy tekla," podotknul. Právě povodně a tornádo patří podle něj k těm největším událostem, při kterých byl.
Podporu lidem v tornádem zasažených obcích poskytovalo několik týmů. "Pomohli nám i kolegové z Uherskohradišťska, takže my jsme tam měli asi deset lidí, kteří vytvořili dvojice. To trvalo asi tři týdny," řekl Doležel. U některých lidí stačila jedna návštěva, k některým se krizoví interventi vraceli.
"Pomáhalo to, že byl na toho člověka čas, že tam člověk přišel a ten dotyčný věděl, že má možnost si povídat. Ve chvíli, kdy tam přijde dobrovolník, člověk ví, že mu má zadat práci, ale psychosociální pomoc je o tom, že máte čas si sednout a popovídat si," uvedl koordinátor.
Lidé podle něj byli také vděční za to, že do obcí přijíždějí dobrovolníci z celé republiky a vše se daří odklízet. "Solidarita byla obrovská," poznamenal. Ve sbírce Jihomoravského kraje dárci obcím přispěli téměř 91 milionů korun. Další stovky milionů od dárců předaly zasaženým obcím a jejich obyvatelům nadace a charity.
Tornádo si v roce 2021 na Břeclavsku a Hodonínsku vyžádalo šest životů a poničilo přes 1200 domů. Z toho asi 200 muselo jít k zemi. Tornádo mělo rychlost přes 300 kilometrů za hodinu. V některých obcích dosáhlo až čtvrtého stupně, silnější předtím v Česku nikdy nebylo.