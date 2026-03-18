Torzo domu ze 13. století chce Brno zachránit a zpřístupnit veřejnosti

Torzo měšťanského domu ze 13. století chce Brno zachránit. Dům odkryli loni archeologové pod stavbou Janáčkova kulturního centra v Brně, nové místo by mohl najít v jeho vnitrobloku. Po dnešním jednání radních o tom v tiskové zprávě informovalo tiskové středisko magistrátu. Zatím je to však ve fázi záměru, konečné rozhodnutí padne až po dopracování projektové dokumentace, doplnil pro ČTK mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
"Naší prioritou je přesunutí torza domu ze 13. století odkrytého během záchranného archeologického výzkumu do budoucího vnitrobloku objektu Janáčkova kulturního centra, kde bude volně přístupné. Zajistíme tak možnost prezentace tohoto unikátního nálezu široké veřejnosti v bezprostřední blízkosti jeho původního umístění," uvedla primátorka Markéta Vaňková (ODS).
Archeologický výzkum pod budoucím koncertním sálem začal před více než rokem, nález domu jej zkomplikoval. "Vzhledem k náročnosti výzkumu a s ohledem na to, že se archeologové mají podílet i na pracích spojených s přesunem a konzervací nalezeného torza domu, jsme odsouhlasili navýšení prostředků na pokrytí těchto nákladů o 3,462.000 korun bez daně," řekl náměstek primátorky pro investice René Černý (Nezávislí, dříve ANO).
Kvůli plánu na záchranu domu bude potřeba pozměnit i projektovou dokumentaci, její dopracování vyjde podle Černého na dalších šest milionů korun. Primátorka uvedla, že ale nebude nutné kvůli nálezu měnit celkovou koncepci budovaného koncertního sálu.
Podle Vaňkové má být ve veřejném prostoru zachyceno i původní umístění torza. "Na místě nálezu, tedy na volné ploše nového náměstí Ludvíka Kundery, chceme z fragmentů kamenů z odkrytého domu vyznačit jeho půdorys. Jde tedy o podobné řešení jako v případě kostela svatého Mikuláše na náměstí Svobody," dodala.
Janáčkovo kulturní centrum vyroste v proluce mezi Veselou a Besední ulicí v Brně. Ve stavbě za 2,3 miliardy korun najde zázemí Brněnská filharmonie. Podle města lze s ohledem na zdržení kvůli nálezu domu očekávat dokončení stavby v roce 2028, zahájení provozu pak o rok později.