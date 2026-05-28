Na seniora se převrátil traktor, způsobil mu devastující zranění

„Traktor se na muže převrátil při zemědělských pracích, pracoval na svahu, za ním byla připojená sekačka,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.
Doplnil, že událost měla policie nahlášenou kolem 11:30. Aktuálně případ vyšetřují.
Hasiči, kteří dorazili na místo, museli seniora zpod traktoru vyprostit, zranění však byla naprosto devastující. „Muž zemřel ještě před naším příjezdem,“ sdělila mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.
|
Rána a v rodinném domě měli zrní. Traktorista převrátil vlek s obilím
Původně k místu záchranka povolala i vrtulník. Když ale členové pozemní jednotky zjistili, že muži již není pomoci, odvolali jej zpět na základnu do Brna.