Při předjíždění se auto srazilo s dodávkou, spolujezdkyně viníka nehody zemřela

„Tři osoby jsme se středně těžkými zraněními transportovali k další péči do zdravotnických zařízení, z toho jednu osobu letecky. V péči jsme měli i jedno dítě, které jsme pozemní cestou k vyloučení vážnějších zranění převezli do Dětské nemocnice,“ uvedla mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.
Řidiči obou aut měli negativní dechovou zkoušku na alkohol. Šofér osobního vozu Volskwagen Passat, který začal na silnici předjíždět a střetl se s protijedoucí dodávkou značky Renault, označili policisté za pravděpodobného viníka.
Právě v jeho voze zemřela třiapadesátiletá spolujezdkyně. S jejím vyproštěním pomáhali hasiči, kteří zároveň zahájili resuscitaci před příjezdem záchranářů. Jejich pokusy ale byly marné. „Přes veškerou naši snahu se nepodařilo obnovit její životní funkce,“ doplnila Bothová.
Silnice byla po dobu nehody, která se stala kolem půl osmé večer, uzavřená. Veškerý provoz musel přímo přes Pohořelice. „Na objízdné trase nedocházelo k výrazným dopravním komplikacím,“ sdělil policejní mluvčí Bohumil Malášek.
Zásah hasiči úklidem vozovky ukončili krátce po 23. hodině.