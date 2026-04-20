Staré tramvaje s harmonikou dojezdily už i v Brně, loučily se s nimi stovky lidí

Autor: mos
  5:32
Jedny z netypičtějších červených tramvají, které po Brně jezdily bezmála 60 let, jsou minulostí. Loučení s typem Tatra K2 z dílny pražského ČKD, který šel v jihomoravské metropoli jednoduše poznat tak, že měl v zadní části vozu takzvanou harmoniku, si nenechaly ujít davy fanoušků MHD. Poslední sbohem daly vozům v neděli v centru města na náměstí Svobody.

Už od dopoledne se mohli zájemci svézt na speciální lince, kde se střídaly tři poslední vozy, kterými brněnský dopravní podnik disponuje. Někteří nedočkavci na ně čekali už před bránami vozovny.

„Šotouše“, jak se označují fanoušci kolejových vozidel, pak bylo možné zahlédnout nejen jako cestující, ale i venku po celé trase až k Maloměřickému mostu kolem trati, odkud si vůz fotili. „Tramvaje jezdily téměř plné. Počítáme, že bylo kolem stovky lidí v každém voze,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.

V Brně se stovky lidí loučily s tramvajemi typu Tatra K2. Na památku v Brně zůstane jen jedna v retrodesignu a druhá upravená na Party Šalinu. (19. dubna 2026)
Velký okamžik to nebyl jen pro fanoušky. Emotivně nedělní loučení prožíval i generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek. „Brno bylo s těmito vozy spjato více než kterékoli jiné město na světě. Tvořily důležitou část našeho vozového parku neuvěřitelných 59 let,“ poznamenal.

Pražský podnik ČKD vyrobil pro Brno od konce 60. až do počátku 80. let 132 těchto vozů, tedy zhruba čtvrtinu ze všech. V tuto chvíli už nejsou v běžném provozu nasazené nikde v Česku, ze zahraničí pak pouze v Bratislavě a Sarajevu.

Dopravní podnik si na památku nechá dvě tramvaje. Jedna je upravená v retrodesignu pro nostalgické jízdy, druhou už dříve přebudoval městský dopravce na takzvanou Party šalinu, dříve Šalina pub. Třetí, kterou lidé mohli v neděli vidět a také se jí svézt, poslouží už jen na náhradní díly.

Tramvaje K2 v posledních letech nahrazovaly moderní soupravy s označením Drak. Ze starších vozů už po Brně jezdí pouze tramvaje T3, rovněž z pražského ČKD. Od K2 se liší tím, že nemají harmoniku, ale jde o dva spojené samostatné vozy.

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové začala v pondělí ráno projednávat případ dvou mužů, kteří podle obžaloby stojí za násilnou smrtí devětačtyřicetileté ženy. Jeden z obžalovaných,...

20. dubna 2026  8:52,  aktualizováno  9:50

Zemědělské družstvo terčem zloděje. Zabil a odvezl tři prasata, ukradl i techniku

Zloděj kradl ve volně přístupném zemědělském družstvu v Hněvkovicích na levém...

Policisté žádají o spolupráci při objasnění případu krádeže v zemědělském družstvu v Hněvkovicích na Českobudějovicku. Zloděj ukradl techniku a zabil a odvezl tři prasata. Způsobil škodu za 800 tisíc...

20. dubna 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Většina vodních ptáků teprve zahnízďuje. Kachní máma na Nepomuckém rybníku v Praze na Lužinách už ale vyvedla rovnou jedenáct mláďat.

vydáno 20. dubna 2026  9:25

Composers Summit Prague přiváží hvězdy filmové hudby a nabídne i světovou premiéru

Slavnostní koncert hollywoodských hvězd ve Smetanově Síni Obecního domu v roce...

Do programu už 5. ročníku Composer Summitu se zapojí desítky profesionálů napříč obory od skladatelů přes supervizory po lidi z filmových studií. Vedle koncertů nabídne akce i workshopy, networking a...

20. dubna 2026  9:25

Včera v ulicích Brna proběhlo rozloučení s vozy K2, ty po městě jezdily přes 60 let. V ulicích Prahy jezdí na lince 42 i když při otevírání nového Dvoreckého mostu byla k vidění na speciální lince 28...

Úprava silnice po opravě potrubí v ul. Jana Masaryka Praha 2

vydáno 20. dubna 2026  9:23

Letňanský lesopark – pro zdravý pohyb jak dělaný.

vydáno 20. dubna 2026  9:23

V Brně hoří sklad plastů. Kouř je vidět na kilometry daleko, lidé nemají větrat

V brněnských Přízřenicích vypukl požár ve skladu plastů. Kouř byl vidět na...

Hasiči z Jihomoravského kraje od pondělního rána zasahují u požáru skladu plastů v brněnských Přízřenicích. Nejdříve vyhlásili druhý stupeň poplachu, později ho zvýšili na třetí ze čtyř možných....

20. dubna 2026  7:42,  aktualizováno  9:23

V městské části Letňany je několik alejí sakur neboli okrasných třešní. Doslova lemují i ulici Beranových, kde pomalu rozkvétají.

vydáno 20. dubna 2026  9:22

Nový model výuky: ve škole i ve fabrice. Kraj otestuje duální vzdělávání

Zlínský kraj chce vyzkoušet duální vzdělávání na střední škole. Žáci při něm...

Jako první škola v kraji spustí od letošního září novinku. Střední škola – Centrum odborné přípravy technické (COPT) Uherský Brod vyzkouší jinou formu výuky v podobě duálního vzdělávání. Jde o model...

20. dubna 2026  9:12

Odlet české reprezentace na Mistrovství světa provázely komplikace!

20. dubna 2026

Definitivní sbohem jižní variantě. Když bude mít Přibyslav obchvat, tak na severu

Náměstí v Přibyslavi má neobvyklý tvar půlměsíce, uprostřed něho jsou dva bloky...

Město Přibyslav definitivně opouští myšlenku na vybudování jižního obchvatu. Trasu, kterou už roky blokuje, vyjme z územního plánu. Na jeho změně začaly už příslušné odbory pracovat. Po schválení...

20. dubna 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

