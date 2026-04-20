Už od dopoledne se mohli zájemci svézt na speciální lince, kde se střídaly tři poslední vozy, kterými brněnský dopravní podnik disponuje. Někteří nedočkavci na ně čekali už před bránami vozovny.
„Šotouše“, jak se označují fanoušci kolejových vozidel, pak bylo možné zahlédnout nejen jako cestující, ale i venku po celé trase až k Maloměřickému mostu kolem trati, odkud si vůz fotili. „Tramvaje jezdily téměř plné. Počítáme, že bylo kolem stovky lidí v každém voze,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
Velký okamžik to nebyl jen pro fanoušky. Emotivně nedělní loučení prožíval i generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek. „Brno bylo s těmito vozy spjato více než kterékoli jiné město na světě. Tvořily důležitou část našeho vozového parku neuvěřitelných 59 let,“ poznamenal.
Pražský podnik ČKD vyrobil pro Brno od konce 60. až do počátku 80. let 132 těchto vozů, tedy zhruba čtvrtinu ze všech. V tuto chvíli už nejsou v běžném provozu nasazené nikde v Česku, ze zahraničí pak pouze v Bratislavě a Sarajevu.
Dopravní podnik si na památku nechá dvě tramvaje. Jedna je upravená v retrodesignu pro nostalgické jízdy, druhou už dříve přebudoval městský dopravce na takzvanou Party šalinu, dříve Šalina pub. Třetí, kterou lidé mohli v neděli vidět a také se jí svézt, poslouží už jen na náhradní díly.
Tramvaje K2 v posledních letech nahrazovaly moderní soupravy s označením Drak. Ze starších vozů už po Brně jezdí pouze tramvaje T3, rovněž z pražského ČKD. Od K2 se liší tím, že nemají harmoniku, ale jde o dva spojené samostatné vozy.