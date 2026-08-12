Tramvaj v brněnských Židenicích srazila ženu, nehodu nepřežila

Tramvaj v Nezamyslově ulici v brněnských Židenicích srazila v úterý odpoledne ženu. Záchranáři ji převezli do nemocnice, svým zraněním však podlehla, řekla ČTK mluvčí jihomoravské policie Petra Hrůzová.
Nehoda se stala po 13:00. "Žena přecházela silnici v místě, kde není přechod pro chodce ani místo k přecházení. Chtěla přejít k zastávce, kam tramvaj přijížděla. Vstoupila do kolejiště a došlo ke sražení," řekla Hrůzová.
"Žena ve středním věku utrpěla natolik závažná zranění, že jsme ji museli resuscitovat. Podařilo se nám obnovit životní funkce a ve vážném stavu jsme ji transportovali do nemocnice," uvedl Dvořáček. V nemocnici žena zemřela.