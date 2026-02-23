Se současným systémem narazíme v roce 2030 do zdi, hájí Grolich změny u nemocnic

Karolína Kučerová
  17:32aktualizováno  17:32
Ve žlutých tričkách s podobiznou Jana Grolicha a heslem „Hejtmane, tak takhle ne“, přišli zaměstnanci jihomoravských krajských nemocnic na pondělní zasedání krajského zastupitelstva. Chtěli tím projevit nesouhlas se záměrem transformace nemocnic, nyní příspěvkových organizací kraje, na akciové společnosti. Jejich odpor však úspěch nepřinesl.

I přes nevoli téměř všech opozičních zastupitelů se změnu podařilo odhlasovat. Devět nemocnic tak do konce roku 2028 skončí pod správou jedné mateřské společnosti – Jihomoravské zdravotní.

Nejedná se přitom o jediný důvod kritiky v oblasti zdravotnictví, která se na hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) v poslední době valí. Nedávno způsobil pozdvižení například odchod renomovaného primáře interního oddělení a urgentního příjmu Nemocnice Znojmo Zdeňka Monharta, jemuž předcházely neshody s vedením, které Grolich schválil.

Zdravotničtí odboráři před jednáním jihomoravského zastupitelstva projevili nesouhlas s transformací krajských nemocnic. Tento záměr kritizovala také ministryně financí a krajská předsedkyně ANO Alena Schillerová. (23. února 2026)
Jihomoravské zastupitelstvo schválilo transformaci krajských nemocnic. Ty tak do konce roku 2028 skončí pod správou jedné mateřské společnosti – Jihomoravské zdravotní. Na snímku jihomoravský hejtman Jan Grolich. (23. února 2026)
Zdravotničtí odboráři před jednáním jihomoravského zastupitelstva projevili nesouhlas s transformací krajských nemocnic. (23. února 2026)
Jihomoravské zastupitelstvo schválilo transformaci krajských nemocnic. Ty tak do konce roku 2028 skončí pod správou jedné mateřské společnosti – Jihomoravské zdravotní. (23. února 2026)
12 fotografií

Kromě zdravotníků se ke kritice přidávají také jihomoravské opoziční strany.

„Převod nemocnic na akciové společnosti vnímáme jako první krok k privatizaci, jak se tomu stalo ve Středočeském kraji. Slovo Grolicha, že privatizaci nemocnic nedovolí, nemá absolutně žádnou hodnotu. Jakou záruku může mít slovo hejtmana, který se už vidí v celostátní politice? Naprosto žádnou,“ hřímala před zasedáním zastupitelstva krajská předsedkyně hnutí ANO a ministryně financí Alena Schillerová.

Lidé žijí déle a přibývá nemocných

I v návaznosti na ambice v celostátní politice mnozí Grolichovi vyčítají, že si vzal na hejtmanství do gesce právě oblast zdravotnictví.

„Udělal jsem to, protože mi na zdravotnictví opravdu záleží. Všichni mi říkali, ať si to neberu, protože se v této situaci stanu terčem. Já si to však chtěl odpracovat a zaručit, že k transformaci dojde. V současném systému totiž nejsme schopni zdravotnictví udržet a v roce 2030 narazíme do zdi,“ vysvětlil Grolich.

Jihomoravské špitály zastřeší krajská firma, připraví změny v poskytování péče

Jako hlavní problém současného modelu příspěvkových organizací vidí fakt, že není možné nemocnice řídit centrálně. To je podle něj do budoucna klíčové.

„Lidé žijí déle a přibývá chronicky nemocných. Pokud chceme, aby kvalitní péče zůstala dostupná i za deset nebo dvacet let, musíme začít jednat teď. Když budou nemocnice postupovat víc společně, budou strategicky řízeny odborníky, dokážeme lépe plánovat lůžka, investice i vyjednávání s pojišťovnami,“ argumentoval Grolich s tím, že na zaměstnance, pacienty ani dostupnost péče nebude mít transformace. Také vyloučil, že by se jednalo o privatizaci.

Zdravotničtí odboráři však obavy mají. Dlouhodobě poukazují, že s novým modelem ztratí jistoty i benefity a mohli by si pohoršit i po finanční stránce.

Odboráři z nemocnic se bojí snížení mezd. Nesmysl, měli se zeptat, oponuje Grolich

„V příspěvkových organizacích mají zaměstnanci garantované platové tarify. V akciových společnostech by se však výše mezd stala předmětem kolektivního vyjednávání. Zkušenosti z jiných takto vedených nemocnic ukazují, že k navyšování mezd zde často dochází později než v příspěvkových organizacích. Zatímco vláda rozhodne o zvýšení platů ve veřejném sektoru s účinností například od ledna, zaměstnanci akciových společností se navýšení dočkají až s několikaměsíčním zpožděním,“ zdůvodnili své obavy v prohlášení.

Hrozí odchod zaměstnanců, tvrdí odboráři

Grolich oponuje. „Právní forma nemocnice nemá na odměňování lékařů v podstatě vliv a zdravotní sestry se podle informací z jiných krajů mají lépe právě v akciových společnostech,“ poukázal.

Přítomné zaměstnance nemocnic ani členy zdravotnických odborů však nepřesvědčil, se schválením záměru transformace jsou nespokojeni. „Přišli jsme tím o garanci jistot. Budeme se je tedy nyní snažit prosadit skrz kolektivní smlouvy a jiné prostředky, které odbory mají k dispozici,“ okomentovala předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky Dagmar Žitníková.

Sloučení nemocnic nevyšlo, tak alespoň společně vyřeší nákupy a kyberhrozby

Dle ní a dalších odpůrců nyní hrozí, že by v návaznosti na nespokojenost s rozhodnutím kraje mohli někteří zaměstnanci krajských nemocnic odejít do fakultních nemocnic v Brně.

Toho se nicméně vedení kraje nebojí. „Do letošního podzimu vybereme jednu či dvě pilotní nemocnice, kde proces zahájíme. Na jaře nebo v létě příštího roku bychom jej mohli dokončit. Jsem přesvědčený, že zaměstnanci počkají, co se pro ně reálně změnilo, přičemž budeme postupovat tak, aby se nezměnilo nic. Myslím tedy, že dojde k pochopení. Se zaměstnanci a odbory nicméně musíme dál komunikovat,“ uvedl Grolich.

Celá transformace vyjde přibližně na 100 milionů korun, přičemž náklady budou rozloženy do tří let.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

Při výcviku na Dalešické přehradě se z velké hloubky nevynořil policejní potápěč

Pátrání u Dalešické přehrady. (23. února 2026)

Na Dalešické přehradě na Třebíčsku od odpoledne zasahují všechny složky IZS. K večeru policisté potvrdili, že se hledá policejní potápěč. Ten se při dnešním výcviku nevynořil z vody v místě, kde je...

23. února 2026  15:52,  aktualizováno  18:21

Chaos kolem Nové Palmovky pokračuje, projekt sídla kosmické agentury v Praze dál nabírá zpoždění

Nedostavěná budova se již roky tyčí nad dopravním uzlem.

Chátrající komplex na Palmovce bude chátrat dál. Pražští radní na svém zasedání vyloučili stavební společnosti Porr a Gemo z tendru na dostavbu torza budovy Nová Palmovka, kde má v budoucnu vzniknout...

23. února 2026  17:53

V Plzeňském kraji minulý týden nemocnost respiračními infekcemi stagnovala

ilustrační snímek

V Plzeňském kraji minulý týden stagnovala nemocnost respiračními infekcemi a chřipkami. Snížila se výrazně v okresech Domažlice a Tachov, kde byly minulý týden...

23. února 2026  16:15

Ledovou stěnu ve Víru na Žďársku využilo v zimě okolo 1700 lezců, víc než dřív

ilustrační snímek

Ledovou stěnu ve Víru na Žďársku využilo tuto zimu okolo 1700 lezců, víc než v minulých letech. Někteří přijeli víckrát, řekl dnes ČTK Slávek Matuška ze spolku...

23. února 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Hradecký kraj plánuje v Lázních Bělohrad domov pro postižené za 150 mil.Kč

ilustrační snímek

Královéhradecký kraj chystá v Lázních Bělohrad na Jičínsku výstavbu domova pro osoby se zdravotním postižením za více než 150 milionů korun. Dnes záměr...

23. února 2026  16:06,  aktualizováno  16:06

„Na smrt se začíná pohlížet spíše jako na technický problém než jako na součást života“

Tereza Zelenková a jedna z jejích černobílých analogových fotografií s názvem...

V pražské Galerii UM v Mikulandské ulici se už za pár dní otevře výstava s názvem Biopersistence, která otevírá aktuální téma hranic života a smrti i rostoucí společenské touhy po nesmrtelnosti....

23. února 2026  17:33

Se současným systémem narazíme v roce 2030 do zdi, hájí Grolich změny u nemocnic

Jihomoravské zastupitelstvo schválilo transformaci krajských nemocnic. Ty tak...

Ve žlutých tričkách s podobiznou Jana Grolicha a heslem „Hejtmane, tak takhle ne“, přišli zaměstnanci jihomoravských krajských nemocnic na pondělní zasedání krajského zastupitelstva. Chtěli tím...

23. února 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Počet lidí s respiračními onemocněními se v Moravskoslezském kraji dále snižuje

ilustrační snímek

Počet nemocných s akutními respiračními chorobami v Moravskoslezském kraji dále klesá. Minulý týden se snížil téměř o 5,7 procenta. Na 100.000 obyvatel nyní...

23. února 2026  15:55,  aktualizováno  15:55

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Deštníkáři na Staroměstském náměstí.

vydáno 23. února 2026  17:23

Ostravská Fiducia hostí výstavu libereckého fotografa Petra Šimra

ilustrační snímek

Ostravská Galerie Fiducia vystavuje snímky libereckého fotografa Petra Šimra. Výstava nazvaná Fotografie proti městu zapomnění vznikla pod dohledem kurátora...

23. února 2026  15:35,  aktualizováno  15:35

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Na jihu Čech přibylo nachlazených s kašlem a rýmou

ilustrační snímek

Na jihu Čech za týden stoupl počet nachlazených s kašlem a rýmou o sedm procent. Hygienici evidují 1134 případů akutních respiračních nemocí v přepočtu na...

23. února 2026  15:31,  aktualizováno  15:31

U Zábřehu se pohybuje a loví vlk. Před zahradou mi trhal srnku, potvrdila obyvatelka

U Zábřehu na Šumpersku se pohybuje a loví vlk, mimo jiné ho zachytila fotopast.

Radnice v Zábřehu na Šumpersku varovala veřejnost, že v lesích u sousední obce Jestřebí byl opakovaně spatřen vlk. Pozor by si proto měli dávat hlavně tamní pejskaři při venčení svých mazlíčků, dále...

23. února 2026  17:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.