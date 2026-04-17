Transplantace orgánů narušuje rovnováhu střevního mikrobiomu, zjistili vědci z brněnského Centra transplantační a kardiovaskulární chirurgie (CKTCH). Odborníci sledovali 21 pacientů po transplantaci, Odhalili například, že v prvních týdnech po zákroku klesá rozmanitost střevních bakterií. O výsledcích studie publikované v roce 2026 v časopise BMC Microbiology informoval v tiskové zprávě mluvčí svatoanenské nemocnice v Brně Jiří Erlebach. Sledování mikrobiomu by podle vědců mohlo v budoucnu pomoci včas identifikovat pacienty s vyšším rizikem pooperačních komplikací.
"Náš výzkum přispívá k lepšímu pochopení toho, jak transplantace a související léčba ovlivňují střevní prostředí příjemců orgánů. Do budoucna by tyto poznatky mohly pomoci lépe předcházet infekcím nebo odmítnutí nového orgánu a podpořit stabilizaci mikrobiomu po operaci," uvedla hlavní autorka studie Kristýna Fiedorová z Genetické laboratoře CKTCH.
Střevní mikrobiom obsahující bilion bakterií, hub, virů a dalších mikroorganismů je za normálních okolností v rovnováze. Její narušení může vést k rozvoji zdravotních potíží jako infekce, zánětlivá onemocnění, metabolické poruchy nebo komplikace po náročných léčebných zákrocích.
Odborníci z CKTCH několik měsíců sledovali 21 pacientů po transplantaci, analyzovali vzorky stolice a výsledky porovnávali se skupinou zdravých dobrovolníků. Zjistili, že krátce po transplantaci výrazně klesá různorodost střevních bakterií, zejména v prvních týdnech, kdy jsou pacienti vystaveni intenzivní imunosupresivní a antibiotické léčbě. U pacientů s komplikacemi byla bakteriální diverzita ještě nižší.Výzkum také ukázal, že přibližně dva týdny po transplantaci nastane tzv. "fungální bloom", tedy přechodné zvýšení množství střevních hub.
CKTCH je jedním z největších kardiochirurgických pracovišť v České republice. Ročně provede přes 1000 operací srdce. Za loňský rok centrum podle mluvčího provedlo 126 transplantací, z toho 55 výměn ledvin, 54 jater a 17 srdcí. Centrum zatím sídlí v areálu Fakultní nemocnice u svaté Anny, na konci léta by se mělo přestěhovat do nového zázemí v bohunické nemocnici.